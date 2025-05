Plex estalla tras las supuestas declaraciones de su ex y los rumores de una nueva relación con Aitana

En los últimos días, la figura del creador de contenido Plex ha estado en el centro de una intensa polémica mediática, tras la emisión de un reportaje en el programa TardeAR de Telecinco. En dicho segmento, se presentaron supuestas declaraciones de su ex novia, Uxue López, en las que afirmaba que Plex la había dejado abruptamente por la cantante Aitana. Estas afirmaciones han generado un gran revuelo en las redes sociales y han llevado al youtuber a pronunciarse públicamente al respecto.

Desde hace semanas, circulaban rumores sobre una posible relación entre Plex y Aitana, especialmente después de que la cantante apareciera en uno de los vídeos del creador de contenido. Sin embargo, Plex había optado por mantener silencio sobre su vida privada. La situación cambió cuando TardeAR emitió un reportaje en el que, según el programa, Uxue López aseguraba que Plex la había dejado «de un día para otro por Aitana», y que la ruptura se había producido mediante una llamada telefónica en la que él le habría dicho: «Uxue, me he follado a otra. Haz tu vida». Estas declaraciones, atribuidas a Uxue, fueron desmentidas por ella misma, quien afirmó que nunca había hecho tales afirmaciones.

Plex en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Ante esta situación, ahora Plex ha decidido romper su silencio y ha publicado un vídeo desde Venecia, donde se encuentra grabando su serie La vuelta al mundo en 80 días. En el vídeo, ha expresado su indignación por la cobertura mediática del programa de Telecinco, calificando las supuestas declaraciones de su exnovia como «inventadas» y una «vergüenza». Ha afirmado que la situación no sólo lo afectaba a él, sino también a personas cercanas a su entorno. Además, ha criticado duramente a la cadena por, según él, tergiversar su vida con el fin de obtener contenido sensacionalista. «Cuando me pasa a mí, me da igual, me la suda completamente, pero cuando afecta a personas que me importan, me toca las narices», ha dicho.

Daniel Alonso, nombre real de YoSoyPlex, también ha manifestado su deseo de cerrar definitivamente el capítulo con su ex pareja, esperando que cada uno siga su camino por separado. En su vídeo, ha evitado mencionar directamente a Aitana, si bien ha dejado claro su malestar por la forma en que se ha manejado la situación en los medios de comunicación. «Se han inventado en la televisión una exclusiva que supuestamente ha dicho mi ex, que yo he hablado con ella y me ha dicho que es mentira que no ha dicho nada, se han inventado toda mi vida privada, toda mi relación», expresa.