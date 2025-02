Las imágenes publicadas por Sheila Devil durante los últimos meses en la red han dejado al descubierto un deterioro físico evidente del que se han hecho eco varios medios, alertando sobre su estado de salud y preocupando a todo su entorno por el mismo. Es por ello por lo que cada paso que da se convierte inmediatamente en noticia, al igual que la relación con sus familiares y amigos más cercanos, que también ha despertado un gran interés. En particular, su vínculo con su madre, Lourdes Ornelas, parece haberse visto afectado por la difícil situación que atraviesa el hijo de Camilo Sesto, lo que podría haber provocado un distanciamiento entre ellos.

Sin ir más lejos, hace tan solo unos días, el antes conocido cariñosamente como Camilín ha confesado a una popular revista de nuestro país que reniega de que su madre sea Lourdes porque ella «es hijo de Rocío Dúrcal». Estas declaraciones han generado todo tipo de comentarios al respecto, pero en medio de la polémica, han sido captados juntos por las cámaras.

Camilo Blanes en Madrid. (Foto: Gtres)

Ha sido este 25 de febrero cuando Sheila ha sido vista entrando junto a Lourdes en su chalet de Torrelodones, ubicado a unos 30 kilómetros de Madrid. Pero no lo han hecho solos, y es que también se encontraba con ellos una mujer rubia, cuya identidad es completamente desconocida. Según ha podido saber LOOK, esta mujer no aplicó las mejores formas con los medios durante la escena, tapando las cámaras para que se grabara lo menos posible, al mismo tiempo que amenazaba con llamar a la policía si eso no se cumplía.

La desesperación de Lourdes Ornelas

Estas imágenes han salido a la luz tras conocerse que Lourdes Ornelas habría contratado los servicios de la abogada Teresa Bueyes para iniciar el proceso de incapacitación legal, buscando así resguardar su valioso patrimonio, tal y como ha confirmado 20 minutos.

Camilo Blanes y Lourdes Ornelas en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, fuentes consultadas por El Español aseguran que la madre de Sheila Devil en el universo 2.0 «siente impotencia» en los momentos en los que pasa días sin tener noticias de su hijo. Cabe destacar que a lo largo de estos años, en más de una ocasión, ha mostrado su preocupación ante las cámaras. De hecho, durante una entrega del pasado verano de Así es la vida, reconoció que «estaba desesperada» y muy preocupada por la vida de su hijo. «Me van a matar a mi hijo. Ayer me llamó llorando porque estaba muy mal y le dije que no estaba solo. Le roban y le engañan», narraba por aquel entonces.