Ivet Playà, la polémica fan de Alejandro Sanz, se revuelve fuera de plató: “Tengo pruebas”

El programa ¡De viernes! ha brindado a Ivet Playà la posibilidad de explicar su testimonio acerca de la supuesta relación que mantuvo con Alejandro Sanz. La intervención ha transcurrido en un clima de tensión, ya que el relato de la joven tenía numerosas lagunas y los colaboradores no dudaron en incidir en ello. Tanto es así que incluso el público le dedicó abucheos por la incredulidad de su declaración y la entrevista terminó abruptamente por unas incendiarias acusaciones de la catalana hacia Sanz que Bea Archidona no ha pasado por alto. Después ha atendido a las cámaras de la agencia Gtres frente a las que se ha reafirmado en su historia y ha revelado que, pese a que no la han dejado hablar, tiene pruebas que respaldan su versión. «Ya tendré la oportunidad de aclararlo porque esta no ha sido la noche», ha dicho molesta por su complicada vivencia televisiva.

Respecto a si cree que estas declaraciones van a tener consecuencias, no ha sido clara y ha admitido que tendrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. En cuanto a las evidencias que atestiguaría la gimnasta relacionadas con el caso, ha desvelado tener fotos, videos y audios que demostrarían que ella y el compositor han sustentado una relación que sobrepasaba la amistad y que ha alcanzado la intimidad. De hecho ella misma asegura haber llegado a mantener relaciones sexuales con el autor de Corazón partío. Muy a su pesar, se trata de documentación que no puede enseñar por expresa indicación de su abogada y por el carácter privado que tiene.

Ivet Playà atendiendo a la prensa. (Foto: Gtres)

A lo largo de su relato con la prensa, una vez en la calle, Ivet ha desmentido completamente que Alejandro Sanz haya tenido con ella comportamientos agresivos, pero ha matizado que sí han sido actitudes con actos «fuera de lo común», un trato verbal que ella no ha contemplado como rutinario y normal. Según el cantante, la actitud de Playà se ha desencadenado tras la negativa de este de ayudarla en sus proyectos. Algo que ella ha negado: «Fue al revés, él me ofreció ayuda en mis negocios», ha dicho incrédula y sorprendida por el comunicado de la otra parte.

La trayectoria amorosa de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz es un conocido intérprete español que ha sido destacado por su impecable camino musical en diversos momentos. Su recorrido profesional ha sido intachable y nunca se ha visto salpicado por escándalos de este tipo más allá de sus numerosos romances. Durante sus más de 40 años, ha mantenido vínculos afectuosos con varias mujeres y ha estado casado en dos ocasiones.

Jaydy Michel, Alejandro Sanz, Candela Márquez y Raquel Perera. (Foto: Gtres)

Su primera pareja conocida fue Jaydy Michel. Con ella llevó a cabo un romance de unos 5 años, contrajeron matrimonio y fruto de esta unión nació su primogénita, Manuela Sánchez Michel. Tras su divorcio y después de varios años, Alejandro comenzó a conocer a Raquel Perera con la que su noviazgo tampoco fue irrompible y terminaron tomando caminos separados después de 7 años juntos como marido y mujer.

Jaydy Michel en los ELLE Style Awards 2025. (Foto: Gtres)

Otra de sus novias fue Rachel Valdés con la que estuvo conviviendo en torno a los 6 años. Su último idilio es el que mantiene con Candela Márquez, una valenciana a la que conoció hace un año escaso. Un amorío sobre la que en la actualidad planean rumores de crisis que se avivaron con esta última controversia y de los que han salido al paso. «El amor resiste a la tormenta», ha declarado su entorno.