Álvaro de Luna, Dani Fernández y Rozalén rompen su silencio sobre la polémica de Alejandro Sanz

En los últimos días se ha generado una polémica que ha dejado marcado a Alejandro Sanz. Ivet Playà, una joven catalana, asegura que mantuvo una relación con él. Empezó siendo su admiradora y, siempre siguiendo su discurso, esta conexión fue evolucionando hasta acabar en un complejo romance. Falta muy poco para que Ivet se siente en un conocido programa de televisión para ofrecer más detalles de su historia. Mientras tanto, algunos artistas han dado un paso adelante para dar la cara por el intérprete de Capitán tapón.

Dani Fernández

Dani Fernández ha estrenado un documental donde expone los principales puntos fuertes de su carrera. Durante la alfombra roja se ha parado a hablar con los reporteros de la agencia Gtres y ha sido muy claro cuando le han preguntado por Alejandro Sanz. Lo primero que ha dicho es: «Hay que esperar para ver qué ha pasado».

Dani Fernández en un evento de Netflix. (Foto: Gtres)

Ivet asegura que empezó a seguir a Alejandro en las redes sociales. Él le devolvió el gesto y poco a poco empezaron a verse en conciertos y espectáculos. Hasta ahí todo bien, pero la joven asegura que Sanz se aprovechó de una supuesta posición de superioridad porque se llevan unos años de diferencia.

Dani Fernández insiste en que, a simple vista, no hay ningún inconveniente en estar cerca de tu pareja durante las giras. Eso sí, hay que poner límites y dejar claro cuáles son las normas. «Mi pareja trabaja conmigo, así que trabajo en familia y no tiene nada de malo. Hay que saber separar», ha comentado al respecto.

Rozalén

La cantante Rozalén posando en un evento. (Foto: Gtres)

Rozalén ha asistido a la presentación del documental de Dani Fernández y no ha dejado pasar la oportunidad de dar su opinión sobre esta polémica. Tiene muy buen recuerdo de Alejandro Sanz, por eso quiere ser prudente y anima al público a escuchar el relato al completo. «Hay que saber la versión de todas las partes».

La cantante no descarta que Alejandro Sanz haya cometido un error, pero recalca que con ella nunca ha cometido ningún error, al contrario. «Todos tenemos un mal día, todos nos equivocamos, pero conmigo ha sido muy generoso», declara ante los micrófonos de Gtres.

Álvaro de Luna

Álvaro de Luna en un evento. (Foto: Gtres)

Álvaro de Luna, el ex novio de Laura Escanes, ha sido más tajante. Cree que para no tener problemas es necesario marcar líneas rojas. «No hay que mezclar las cosas porque te llevan a romper con gente que tienes buen rollo».

Según dice, nunca se ha visto en esta situación porque ha marcado distancia con las mujeres que se acercan a él motivadas por dichos intereses: «A mí no me ha pasado nada incómodo con ninguna fan». No obstante, cree que los años de diferencia que hay entre Alejandro e Ivet no es ningún problema. «De la diferencia de edad no me corresponde opinar a mí, son dos personas adultas». De hecho afirma: «Yo sí podría enamorarme de alguien mayor que yo».

¿Una venganza?

Tamara Gorro, colaboradora del programa Y ahora Sonsoles, tiene una versión que no dejaría en buen lugar a Ivet Playà. Según sus datos, es cierto que mantuvo una relación con Alejandro Saz, pero de mutuo acuerdo. El problema, siempre siguiendo la versión de Gorro, es que no habría sabido asimilar la ruptura.

«Cuando ella y Alejandro dejan de verse ella no se lo toma muy a bien. Entonces, la primera petición que se le pide a Alejandro Sanz es una gran cantidad de dinero y dos casas». Tamara ha dado un paso más, asegurando: «La segunda petición es amenazar con hablar». Lo cierto es que esto último está a punto convertirse en un hecho y cada vez falta menos para que dé su versión en el plató de ¡De Viernes!.