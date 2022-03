El mundo está viviendo una de las mayores barbaries de la humanidad. Desde hace 9 días Ucrania está siendo invadida por Rusia. Los bombardeos son constantes y el número de víctimas no cesa. Cada vez son más los ciudadanos ucranianos los que deciden dejarlo todo para escapar del horror y así poder salvaguardar su vida y la de los suyos. Como muestra de apoyo, numerosos rostros conocidos han aprovechado su posición social para poder aportar su granito de arena en este conflicto bélico. Desde Mila Kunis hasta el chef José Andrés.

Mila Kunis y Ashton Kutcher

Mila Kunis y Asthon Kutcher se han unido a esta causa y han mostrado todo su apoyo al país liderado por Zelenski. La actriz, de origen ucraniano junto al intérprete han donado un total de 3 millones de euros. «Nací en Chernovtsi, Ucrania, en 1983, y vine a América en 1991”, ha comenzado diciendo en un vídeo de Youtube. “Siempre me he considerado estadounidense, y con orgullo. Amo todo lo que este país ha hecho por mí y mi familia. Pero hoy puedo decir que nunca he estado tan orgullosa de ser ucraniana. Los eventos que se han desarrollado en Ucrania son devastadores. No hay lugar en este mundo para este tipo de ataques injustos a la humanidad», ha añadido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mila Kunis (@mila_kunis_officiall)

Después, ha explicado que: «estamos recaudando fondos para proporcionar a los refugiados lo que tanto necesitan, la ayuda humanitaria inmediata en la zona», explicó Mila Kunis. «Así que Ashton y yo hemos decidido aportar tres millones de dólares a Airbnb y Flexboard a través de GoFundMe, como esfuerzo para conseguir 30 millones de dólares de donaciones».

«Por favor, id a nuestra página de GoFundMe, donad lo que podáis. La gente de Ucrania son fuertes y valientes, pero ser fuertes y valientes no significa que no necesiten ayuda. Necesitamos ayudarlos», concluyó ella. En apenas unas horas, la recaudación ya ha recibido más de 73.000 dólares más. Con la ayuda de Flexboard, la pareja de actores ha iniciado una recaudación de fondos para los refugiados de Ucrania. Dicha entidad, transportará la ayuda humanitaria a las ONGs de la zona y Airbnb, que ofrecerán viviendas y pagarán los gastos a aquellos que acojan a los ciudadanos que han tenido que abandonar el país. «Por favor, id a nuestra página de GoFundMe, donad lo que podáis. La gente de Ucrania es fuertes y valientes, pero ser fuertes y valientes no significa que no necesiten ayuda. Necesitamos ayudarlos», ha terminado explicando Mila.

José Andrés

El chef José Andrés lleva en Polonia desde que se desató el catastrófico conflicto que ha dejado sin hogar a millones de familias. A través de las redes sociales ha mostrado la impotencia que siente al ver lo que está ocurriendo en esta parte del mundo. Gracias a su fundación World Central Kitchen (WCK) el reconocido cocinero aporta toda la ayuda necesaria para los refugiados ucranianos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de José Andrés (@chefjoseandres)

Además, se ha unido junto a Correos para enviar 40 toneladas de ayuda humanitria a los afectados de la invasión de Rusia a Ucrania. Correos estrenará su aeronave Airbus A330 Milana Bonita, para transportar el material al aeropuerto de Rzeszów-Jasionka, en el sureste de Polonia.

La organización del ganador premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021 fue fundad en el año 2010 y es la primera organización cuyo objetivo es responder a emergencias, ofreciendo alimentos durante la crisis.

Violeta Mangrinñán

La influencer Violeta Mangriñán ha dado a conocer a través de su perfil de Instagram que muestra todo su apoyo a todo lo que está sucediendo en Ucrania. Además, ha querido ayudar a través de las redes sociales, facilitando una web en la que se puede donar dinero para el país que se está viendo debastado y arrasado.

En la descripción de su perfil de Instagram @violeta_mangrinyan se puede acceder a una página en la que se puede donar dinero.

Angelina Jolie

Angelina Jolie ha explicado en su cuenta de Instagram cómo ayudar a los refugiados ucranianos. «Como muchos de ustedes, rezo por la gente de Ucrania. Mi enfoque junto con mis colegas de @refugees es que se haga todo lo posible para garantizar la protección y los derechos humanos básicos de las personas desplazadas y refugiadas en la región. Ya hemos visto informes de víctimas y personas que comienzan a huir de sus hogares en busca de seguridad. Es demasiado pronto para saber qué sucederá, pero no se puede subestimar la importancia de este momento, para el pueblo de Ucrania y para el estado de derecho internacional», ha comentado la ex de Brad Pitt.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angelina Jolie (@angelinajolie)

Blake Lively y Ryan Reynolds

Blake Lively y Ryan Reinolds han colaborado también para ayudar a Ucrania en estos complicados momentos por los que está atravesando. «@vancityreynolds y yo estamos duplicando cada dólar donado a @usaforunhcr hasta $1,000,000. @usaforunhcr está sobre el terreno ayudando a los más de 50.000 ucranianos que tuvieron que huir de sus hogares en menos de 48 horas. @usaforunhcr brinda ayuda para salvar vidas y también trabaja con los países vecinos para garantizar la protección de estas familias», han dado a conocer para que también todo aquel que pueda colabore.

In 48 hours, countless Ukrainians were forced to flee their homes to neighboring countries. They need protection. When you donate, we’ll match it up to $1,000,000, creating double the support.⬇️ https://t.co/xCFL1Lptuw https://t.co/CHp48E1KLQ — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 26, 2022

Belenciaga, transforma su Instagram en solidaridad

La firma de lujo española Balenciaga que reúne 12,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram ha lanzado una iniciativa volcándose con el pueblo Ucraniano tras más de una semana en guerra con Rusia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Balenciaga 🕊 (@balenciaga)

«Defendemos la paz y comenzaremos las donaciones al Programa Mundial de Alimentos para apoyar la primera ayuda humanitaria para los refugiados ucranianos. Abriremos nuestras plataformas en los próximos días para informar y transmitir la información sobre la situación en Ucrania. Sigue el enlace en bio para donar ahora», ha explicado en la plataforma. La web para poder ayudar a Ucrania es la siguiente: https://www.wfp.org/

Nada más ingresar en el enlace hay una portada en la que se puede leer: «Donate» -donar- y a partir de esa pestaña se puede abonar la cantidad que se pueda aportar.