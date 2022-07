El vestido newspaper de Stradivarius que te recordará a Carrie Bradshaw en ‘Sexo en Nueva York’

Hay tiendas con prendas realmente originales. Y nos encanta que así sea porque tenemos a nuestro alcance entonces variedad de ropa para ponernos. Es el caso del vestido newspaper de Stradivarius. Sabes que lo vas a querer, así que te damos sus señas en diseño, precio y cómo obtenerlo.

Es ajustado en tonos blanco y negro, y todo un hallazgo que está a un precio realmente asequible.

Cómo es el vestido newspaper de Stradivarius

Es todo un homenaje a los newspaper y claro nos recuerda a Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York. Desde la web describen que se trata de un vestido corto satinado de escote fluido y tirante fino.

Ajustado y marcando tu figura te lo pones en muchas ocasiones y siempre llamarán la atención por este estampado tan original y singular.

Este vestido puede comprarse tanto online como en la tienda física, siendo toda una maravilla para llevar en este tiempo. te lo pones tanto con sandalia plana para ir siempre cómoda, o bien con aquellos taconazos cuando sales de fiesta. Además es factible con deportivas blancas o negras, por aquello de conjuntar con la prenda. Y si te lo pones más adelante, en otoño, con cardigan o bien con cazadora, entonces también es total con tus botas en negro o blanco.

Ahora está en tallas XS, S y M, y su precio es de 19,99 euros. es el momento de tenerlo antes de que se acaben las tallas y no las encuentres.

Composición del vestido

En este caso, hay que nombrar que se trata de prenda confeccionada en exterior en 100% poliéster. Para poder conservar la prenda, entonces recomiendan lavar a maquina max. 30ºc, con centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar maximo 110 º c, no limpiar en seco y tampoco usar secadora.

Dónde se compra

Tras estas señas, tienes más claro cómo es este estupendo vestido. Se compra en la web de Stradivarius o bien en su tienda física. Si decides comprar y enviar a la tienda, para pasarlo a recoger, este trámite es gratuito, algo a tener en cuenta si tienes una tienda Stradivarius cerca de casa o bien sabes que vas a pasar por ella si vas al trabajo o bien te desplazas por la ciudad.

Además puedes adquirir complementos y más ropa directamente. Así tienes el look completo para este verano. ¡No te quedes sin el vestido de la temporada al entrar directamente a la web!