Rocío Osorno tiene el vestido de invitada perfecta y es de Mango

Rocío Osorno, que reúne cerca de dos millones de seguidores en su perfil de Instagram, se ha convertido en una de las influencers del momento. Su buen gusto por la moda y cercanía a través de la Red la han posicionado como una conocida creadora de contenido que no tiene límites. Tanto es así que, tras mucho esfuerzo, pero también ilusión, logró fundar su propia marca, Rocío Osorno Collection, en la que podemos encontrar desde vestidos de novia hasta perfectos diseños de invitada.

Y no solo eso, porque Rocío comparte en las redes sociales los looks que luce cada día y ha confirmado que las firmas low cost no pueden faltar en su extenso vestidor. Uno de ellos nos ha llamado especial atención porque es ideal para lucir en cualquier evento BBC -boda, bautizo o comunión-. Se trata de un vestido largo en color rojo, que también hay en fucsia, de diseño entallado y tirante fino. Además, el detalle de los volantes hace que el movimiento sea de lo más elegante.

Es de Mango y tiene un precio de 79,99 euros. Pertenece a la Colección Commited. “Las prendas etiquetadas como Committed son productos que han sido confeccionadas con fibras y/o procesos de producción sostenible, reduciendo así su impacto ambiental. El objetivo de Mango es respaldar la implementación de prácticas más comprometidas con el medio ambiente, aumentando así, el número de prendas sostenibles en su colección”, explican en su página web. Este vestido, que también ha lucido Mery Turiel, está realizado en tejido de gasa con cuello escotado y espalda abierta. Además, cuenta con un forro interior y cierre con cremallera lateral.

Otros looks de invitada

Por otro lado, Rocío propone también otro estilismo perfecto para esos eventos formales que tengamos. Pertenece a su firma y es un diseño que también ha compartido en su perfil de Instagram. Es un vestido entallado, de escote asimétrico y abertura lateral. Además, también cuenta con detalles de plumas en la parte inferior, lo que hace que el patrón sea único y especial a partes iguales.

Outfit que Rocío ha combinado con unas sandalias de tacón plateadas para potenciar el azul del diseño, que por el momento no se ha visto en su página web. Ha añadido a este look un clutch a tono con abalorios. Una vez más, Rocío Osorno nos ha creado un par de necesidades más. Y esque, en cuanto a estilo, la diseñadora recibe diariamente numerosas preguntas acerca de dónde son las prendas que luce, lo que nos hace la vida mucho más fácil, ya que su talento en el sector de la moda sirve de inspiración.