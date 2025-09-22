La cantante Nika ha reaparecido públicamente meses después de la polémica con Alejandro Sanz, al que conoció cuando sólo era una adolescente. La artista, que se dio a conocer en la segunda edición de Operación Triunfo, ha acudido al programa de Emma García para hablar sobre el acoso que sufrió por parte de la industria musical y, concretamente, por parte de tres productores.

Víctima de acoso sexual

En su intervención en Fiesta, la cantante ha hablado como nunca sobre las dificultades a las que ha tenido que hacer frente como mujer y como artista. Lo cierto es que su vida personal marcó un antes y un después tras el fallecimiento de su madre, que vino de la mano de complicaciones en la industria musical.

Sabido es que el talent show -que es un escaparate de cara a la industria musical- en el que concursó en 2002 ha dado a conocer a intérpretes de la talla de Aitana, David Bisbal o Lola Índigo. Sin embargo, no todos los participantes que han entrado en esta academia han tenido la misma proyección. Este ha sido el caso de Nika, que ha visibilizado que su profesión no es un camino de rosas. Es más, ha contado que para poder ganarse la vida como cantante ha tenido que pasar por situaciones complicadas con productores, que la acosaron sexualmente.

Nika en ‘Fiesta’. (FOTO: TELECINCO)

Antes de presentar su nuevo single, Nika se ha abierto en canal y ha contado su duro testimonio. «Cuando era más joven y empecé en la industria yo era mucho más radical, si veía algo que no me gustaba era tajante», ha comenzado diciendo sobre sus comienzos en la industria.

Sin embargo, estos últimos años -que han estado marcados por una ruptura sentimental-, no han sido nada fáciles. Debido a su vulnerabilidad tras poner fin a su vida en pareja, la cantante ha desvelado que muchas personas -haciendo referencia a profesionales de su sector- se aprovecharon de su situación: «Pero en los últimos años de mi vida han pasado cosas graves que me han hecho pasar por un estado de angustia, estaba desamparada en un momento en el que tenía que renacer de nuevo y luchar para seguir adelante. Acababa de separarme, mi madre había fallecido… Tuve pérdidas muy cercana, estaba muy desamparada y no entiendo cómo puede haber gente que se aproveche de esa situación (…) Cuando empecé a sacar la cabeza comenzaron a llegar a mi vida productores y otras personas impresentables que me colocaron en situaciones muy complicadas», ha contado Nika.

Unas palabras que han dejado muy sorprendida a la presentadora, Emma García, que ha no ha dudado en lanzarle un consejo: «Que puedas estar necesitada de trabajar no significa que por ello tengas que acostarte con nadie, incluso en el momento en el que estás perdida, pero todo ello te ha llevado a lo que eres ahora».

La polémica con Alejandro Sanz

Hace unos meses, Yvet Playà -una joven desconocida hasta la fecha-, rompió su silencio en redes para contar que había sido víctima, presuntamente, de un abuso sexual por parte de su ídolo, Alejandro Sanz.

Alejandro Sanz en los Premios Grammy de Sevilla / Gtres

Paralelamente Nika sacaba un single en el que habló sobre un hombre que sobrepasa los límites. Una letra que llegó de la mano del escándalo del intérprete de Corazón Partío. Sin embargo, la ex concursante de OT, que conoce a Sanz desde hace muchos años, quiso dejar claro que no se refería a él. «Yo con Alejandro tuve solo una amistad», zanjó.