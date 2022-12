‘High School Musical’: una actriz estalla contra Disney y desvela que la película le causó depresión

Monique Coleman, una de las protagonistas de High School Musical, ha estallado contra Disney, revelando que durante los años del boom de la película convertida en un fenómeno en todo el mundo, no todo era tan idílico como se pintaba. De hecho, la actriz se sintió despreciada por la compañía.

A través del podcast Vulnerable, Monique Coleman confesó que su paso por High School Musical le causó depresión. “Disney rompió mi corazón”, expresa la actriz de42 años durante su charla, en la que desvela que la última entrega de la película le dejó un mal sabor de boca.

Tal y como ha expresado en dicho podcast, tanto ella como su compañero Lucas Grabeel, fueron excluidos de la promo mundial de High School Musical 3: Senior Year, la última entrega de la saga, que en el año 2008 fue estrenada en la gran pantalla.

Monique Coleman revient sur le fait que Disney ne l’avait pas invitée à la tournée promotionnelle du film High School Musical 3, tout comme Corbin Bleu, en prétextant le manque de place dans le bus.

Elle témoigne de la dépression que cela lui avait causée.#HSM #HighSchoolMusical pic.twitter.com/RjqqYVYmhl — All Stars Show 💫 (@allstarsshow_) December 15, 2022

De acuerdo a lo expresado por la actriz, desde Disney les dijeron que «no había sitio en el avión». Por lo que solo se llevaron a las “estrellas” de la película: Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale y Corbin Bleu, a pesar de que Lucas Grabeel y ella también formaban parte del reparto protagonista de la película.

“Disney realmente me rompió el corazón porque cuando llegó la tercera película, en muchos sentidos, realmente la defendí. Siempre hablé de manera tan positiva. Yo era una niña negra que interpretaba a la niña más inteligente de la escuela, lo cual era un gran problema en ese momento. Cuando se trató de promocionar la tercera película, no me invitaron a la gira. Dijeron algo sobre que no había suficiente espacio en el avión”, expresó Monique Coleman.

La actriz también reveló que el hecho de sentirse excluida le causó depresión. “Me golpeó muy profundamente. Me causó un poco de depresión porque me ayudó a reconocer que me estaba identificando demasiado con lo que estaba haciendo y no con quién era. Eso fue lo que me llevó a dar ese paso y decir: ‘Tal vez estos sean mis cinco minutos de fama. Tal vez esto sea todo de alguna manera. Y si ese es el caso, ¿qué voy a hacer con eso?’”, concluye.