¿Qué fue de los actores de ‘High School Musical’?

Este mes de agosto se cumplen 16 años desde el estreno de la película High School Musical, la cual se convirtió en una de las más vistas de Disney. La tercera temporada de High school musical: El musical: La serie acaba de ser estrenada en Disney+ y ya ha confirmado la plataforma de streaming que habrá una cuarta temporada, pero muchos de sus seguidores siguen recordando la película original y las dos que se estrenaron después.

¿Qué ocurrió con los actores protagonistas de High School Musical? Si quieres saber qué fue de los actores que dieron vida a Troy Bolton (Za Efron) y Gabriella Montez (Vanessa Hudgens) y los que interpretaron a otros personajes de la película High School Musical como Lucas Grabeel, Corbin Bleu y Monique Coleman sigue leyendo.

Zac Efron

La fama de este actor como ídolo adolescente comenzó después de interpretar a Troy Bolton en High School Musical. Zac Efron ya tiene 34 años y ha participado ficciones como protagonista como en 17 otra vez, Noche de fin de año, Vecinos, Hairspray, Save Ralph y Tres hombres y un bebé.

Vanessa Hudgens

La actriz que dio vida a Gabriella Montez, no tuvo tanto éxito con Zac Efron en sus proyectos posteriores. Actualmente tiene 33 años y ha participado en películas como Spring breakers o The princess Switch que protagonizó en 2008. Actualmente esuna influencer en Instagram.

Ashley Tisdale

La actriz que se hizo famosa por interpretar a Sharpay Evans tiene ya 37 años. Con este conocido personaje se estrenó la película La fabulosa aventura de Sharpay. También interpretó a Maddie Fitzpatrick en la también serie de Disney The Suite Life of Zack and Cody. Después se dedicó al ámbito musical y estrenó los discos Headstrong y Guilty Pleasure. Ashely en la actualidad tiene una empresa de producción llamada‘Blodie Girl Productions y un canal de YouTube.

Lucas Grabeel

Este actor interpretaba al hermano de Sharpay y después de High School Musical se dedicó también a su carrera musical. Lucas después participó en Milk, la cual estuvo nominada al Oscar y en ficciones como Mujercitas interpretando al personaje de Laurie Lawrence y también en la serie de Netflix Pinky Malinky.

Corbin Bleue

En High School Musical interpretó a Chad Danforth, era el mejor amigo de Troy Bolton y después de esta serie protagonizó Jump In, otra producción de Disney Channel, junto a su padre, el actor David Reivers. Ahora tiene 33 años y también se ha dedicado a la música participando en el musical de Broadway The CW, The Beautiful Life y lanzando dos álbumes Another Side y Speed of Light.

Monique Coleman

Por último, entre los actores de Hgh School Musical estaba Monique Coleman que interpretaba a Taylor McKessie, la mejor amiga de Gabriella y novia de Chad. Actualmente tiene 39 años y es actriz, cantante y bailarina. Ha participado como actriz en la la serie Zack y Cody: Gemelos en Acción interpretado a Mary-Margaret y compitió en la tercera edición de Bailando con las estrellas.