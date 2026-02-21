La extrema izquierda quiere frenar la sangría de votos que sufre en cada cita electoral con una supuesta nueva refundación, una refundación con la que quieren aglutinar a más gente y unir a su espectro ideológico, pero que en la práctica se ha convertido en todo lo contrario: están más divididos que nunca y tienen más bajas que altas.

Este sábado, Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid han lanzado una reedición de su alianza de cara a las próximas elecciones generales. Dicen ser una nueva coalición más abierta a la incorporación de nuevas formaciones, pero la realidad es que han perdido a Podemos y que hasta su propia ex líder, Yolanda Díaz, les ha dado plantón en el acto que se ha celebrado en Madrid.

La extrema izquierda quiere con este acto mostrar una unidad que no existe y vender que son una alternativa fuerte para los votantes que están dejando de votar tanto al PSOE como a ellos mismos. Durante el acto no se han anunciado grandes novedades, ni se han dado pistas sobre futuros liderazgos, y se ha centrado en atacar a la derecha, al PP, Vox y, sobre todo, a Ayuso.

Uno de los discursos más aplaudidos ha sido el de la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, que ha afirmado que la derecha quiere que estén divididos pero la izquierda «ni se va a distraer ni lo va a permitir». Además, ha defendido un frente en el que se necesita a «cada átomo de fuerza progresista» porque hay que «arrimar el hombro ante el avance de la extrema derecha».

Por su parte, el ministro de Cultura y dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun, has dedicado gran parte de su discurso a Vox, asegurando que son unos «vendepatrias» y que no van a permitir que conviertan a España en una «sucursal» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A su vez el coordinador federal de IU, Antonio Maillo, ha subrayado que tiene claro quién forma parte del bloque democrático y quien al reaccionario, y ha advertido que, aunque el momento es complicado, no se puede caer en la «trampa» de los que quieren hacer creer que la victoria de PP y Vox es «inevitable».

Mientras, la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha defendido que la alianza de estas formaciones se hacen cargo de la petición del «pueblo progresista», que les piden que innoven, tengan «osadía» y que transite nuevos caminos con «poco miedo», «mucha valentía» y «abiertos de par en par» a todas las fuerzas políticas.

Una refundación tras el acto de Rufián

Este intento de refundación de la extrema izquierda para frenar el auge de Vox en todos los comicios electorales se produce sólo unos días después de que el independentista y portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, protagonizara un acto en Madrid para pedir la unidad de toda la izquierda más allá del PSOE.

La propuesta de Rufián tampoco ha convencido. Es más, Podemos ya se ha desmarcado completamente. Aun así, la coalición de Sumar cree que el haber abierto el debate de un aglutinamiento total de la extrema izquierda les favorece y les facilita mostrar que han culminado un afianzamiento de relaciones que viene desplegándose discretamente desde el verano.

El apoyo de CCOO y UGT

El acto de la extrema izquierda se ha celebrado este sábado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con un aforo de 400 personas, y bajo el lema Un paso al frente. En él han intervenido la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, el líder de IU, Antonio Maíllo, el ministro de Cultura y dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun, y la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández.

También han estado presentes otras figuras del Gobierno, como el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la titular de Juventud, Sira Rego. Además, también ha contado con la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el ex ministro y ex coordinador de IU Alberto Garzón, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

A nivel de partidos, también ha acudido el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, aunque el sector mayoritario de su formación ha explicitado que no quiere implicarse en la construcción orgánica de esta coalición y sólo explorar alianzas electorales. Y también ha habido representantes de fuerzas separatistas de la extrema izquierda de ERC y Bildu.

Las principales ausencias

La ausencia más destacada en el acto ha sido la de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, precisamente la ex líder de todo este conglomerado. También la de Podemos, el principal partido de la extrema izquierda hasta hace unos años. Díaz argumentó que ahora es el momento de los partidos y sigue sin desvelar si quiere repetir como aspirante a cabeza electoral.

Tampoco han asistido aliados electorales de Sumar en las elecciones del 23J, como el caso de la Chunta Aragonesista (CHA), el Partido Verde (antes Verdes Equo) y Més per Mallorca.

Otra baja ha sido la del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que alegó motivos de agenda, aparte de reivindicar que su partido era su «casa», para declinar la invitación y sobre todo Podemos, que ha minusvalorado este acto al tacharlo de una suerte de «Sumar 2.0».