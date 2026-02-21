Ana Alonso y Oriol Cardona celebran el bronce olímpico: «Hemos hecho historia para España»

Ana Alonso y Oriol Cardona celebraron la histórica medalla de bronce para España en el relevo mixto de esquí de montaña, completando unos espectaculares Juegos Olímpicos de Invierno, con dos medallas cada uno. La andaluza y el catalán volvieron a brindar al deporte español una gesta que «va a permanecer en la historia del deporte español».

Emocionados, ambos atendieron a Televisión Española minutos después de ganar la medalla. «Hemos hecho historia para nuestro deporte y para nuestro país», ha detallado Ana Alonso, que fue quien comenzó una prueba vibrante, durísima, en la que el tercer puesto de España estuvo en suspenso por una penalización que al final fueron de tres segundos, tiempo suficiente para guardar ese bronce.