Ana Alonso y Oriol Cardona celebran el bronce olímpico: «Hemos hecho historia para España»
Ana Alonso y Oriol Cardona celebraron la histórica medalla de bronce para España en los JJOO de Invierno
Esto "va a permanecer en la historia del deporte español", dijeron
Ana Alonso y Oriol Cardona celebraron la histórica medalla de bronce para España en el relevo mixto de esquí de montaña, completando unos espectaculares Juegos Olímpicos de Invierno, con dos medallas cada uno. La andaluza y el catalán volvieron a brindar al deporte español una gesta que «va a permanecer en la historia del deporte español».
Emocionados, ambos atendieron a Televisión Española minutos después de ganar la medalla. «Hemos hecho historia para nuestro deporte y para nuestro país», ha detallado Ana Alonso, que fue quien comenzó una prueba vibrante, durísima, en la que el tercer puesto de España estuvo en suspenso por una penalización que al final fueron de tres segundos, tiempo suficiente para guardar ese bronce.
«Pensaba que la penalización iba a ser mayor, he salido a darlo todo», reconoció Oriol Cardona sobre el último relevo. El catalán, oro el pasado jueves, hizo una participación brutal en ese último relevo, remontando todo el tiempo, asegurando el bronce, sacando ¡17 segundos! a la pareja estadounidense, tiempo clave para asegurar la medalla para España.
Hubo sufrimiento hasta el final para saber si éramos bronce, porque Ana Alonso vio una tarjeta amarilla por penalización. Se sacaron 15 segundos en línea de meta a Estados Unidos, tiempo suficiente pese a ese castigo, que se quedó en tres. «He sido yo que me he pasado la línea en la zona del relevo, pero al final ha sido sólo tres segundos», detalló Ana Alonso.
La granadina reconoció que en la carrera «iba muerta», pero pensó «en toda la gente que estaba aquí y en casa animando». Por su parte, Oriol Cardona, que celebró el oro con lágrimas en los ojos, explicó que «estoy abrumado por todo un poco». «Me dolía la cabeza. He acabado un poco jodido», explicó el catalán, ya historia, como Ana Alonso, del mejor deporte español.