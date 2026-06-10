Esto es lo que vivió una de las protagonistas más queridas de ‘La que se avecina’ antes de triunfar en televisión

Hace mucho tiempo, Eva Isanta se coló en millones de casas gracias a su talento como actriz y actualmente es una de las profesionales más reconocidas de nuestro país . Su trabajo en series como Aquí no hay quien viva y La que se avecina le ha convertido en uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. Sin embargo, detrás de esa trayectoria artística se esconde un episodio personal poco conocido que la actriz ha decidido compartir públicamente por primera vez.

La intérprete ha revelado que durante su adolescencia estuvo vinculada a una agrupación religiosa y atravesó una etapa en la que se sintió profundamente atraída por ese entorno. Un proceso que, según ha explicado, fue interrumpido por la firme intervención de sus padres, especialmente de su padre, una decisión que hoy considera determinante para el rumbo que tomó su vida.

Eva abordó este asunto durante una intervención en Hora 25, el programa de la Cadena SER, en una conversación que giraba en torno a Los domingos, una de las películas españolas más destacadas de la última edición de los Premios Goya.

La cinta, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y protagonizada por Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz, se convirtió en una de las grandes triunfadoras de la gala al conquistar cinco de los premios más importantes, entre ellos Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Original.

La historia narra el conflicto que se desencadena cuando Ainara, una joven de 17 años, comunica a su familia su intención de ingresar en un convento de clausura. Un argumento que despertó en la actriz recuerdos muy personales y que la llevó a compartir una experiencia hasta ahora desconocida para gran parte del público.

Su experiencia con la religión

Durante la tertulia radiofónica, Eva Isanta explicó que la trama de la película le resultó especialmente cercana porque le hizo revivir un momento delicado de su propia juventud. Aunque aclaró que su caso no estuvo relacionado con la vida contemplativa ni con la vocación monástica en sentido estricto, sí reconoció haber experimentado una fuerte atracción hacia una corriente religiosa cuando tenía apenas 14 o 15 años.

La actriz relató que atravesó una etapa de gran inquietud espiritual en la que comenzó a relacionarse con un grupo cuya influencia terminó preocupando seriamente a sus padres. Según explicó, ellos ya disponían de referencias previas sobre el funcionamiento de aquella organización gracias al testimonio de personas cercanas que habían tenido contacto con ella.

Ese conocimiento previo resultó decisivo para que tomaran una postura contundente. No le dejaron seguir y le pidieron que diese el paso más adelante. «En aquel momento me rebelé, pero ahora les agradezco profundamente que me lo prohibieran», ha explicado en Y ahora Sonsoles.

La decisión fue tajante. Sus progenitores le prohibieron seguir asistiendo a las reuniones del grupo y también mantener el contacto con las personas que formaban parte de él. Una medida que en aquel momento pudo resultar difícil de comprender para una joven inmersa en una búsqueda personal, pero que con el paso de los años ha adquirido un significado completamente distinto.

La decisión que lo cambió todo

Con la perspectiva que proporciona el tiempo, Eva Isanta no tiene dudas sobre la importancia que tuvo aquella intervención familiar. Durante su entrevista reconoció abiertamente que agradece la decisión que tomaron sus padres y considera que actuaron pensando en su bienestar.

La actriz explicó que entonces no era plenamente consciente de los riesgos que entrañaba aquella experiencia y que fue precisamente la visión adulta de sus progenitores la que permitió cortar una situación que podía haber derivado en consecuencias más profundas. Su testimonio pone de relieve el papel que pueden desempeñar las familias cuando detectan dinámicas de influencia que consideran perjudiciales para sus hijos.

El mensaje de la actriz

Su testimonio no pretende cuestionar las vocaciones religiosas tradicionales, sino poner el foco en aquellos entornos donde pueden aparecer mecanismos de dependencia emocional o de control sobre las personas. Una reflexión que conecta con cuestiones de plena actualidad y que sigue generando debate tanto dentro como fuera del ámbito religioso.

Años después de aquella experiencia, Eva Isanta ha construido una sólida carrera artística y se ha convertido en una de las actrices más reconocidas de la televisión española. Sin embargo, su reciente confesión demuestra que detrás de los personajes que la hicieron popular existe una historia personal marcada por decisiones familiares que, según reconoce ella misma, resultaron decisivas para definir el rumbo de su vida.