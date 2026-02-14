La energía solar se ha consolidado como el gran valor estratégico de España en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y energética. Esta semana, el país ha alcanzado el hito histórico de los 50 GW de potencia fotovoltaica instalada, cubriendo ya el 22% de la demanda eléctrica nacional.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) conmemora el Día Internacional de la Energía, que se celebra este 14 de febrero, destacando el papel decisivo de esta tecnología en la economía y la independencia energética del país.

«En España, la fotovoltaica no es solo una tecnología energética. Es una fuerza industrial, una herramienta de progreso territorial y una garantía de independencia y soberanía para todo el país», ha destacado José Donoso, director general de UNEF.

Líder mundial

El sector fotovoltaico español se ha convertido en líder mundial gracias a una ventaja natural única en Europa: el sol español permite que una instalación fotovoltaica produzca el doble de energía que en el norte del continente. Con 1.600 horas de sol al año, España cuenta con una radiación solar que multiplica su capacidad de generación eléctrica limpia.

La energía solar en España no sólo representa prosperidad y empleo, sino también ahorro para ciudadanos y empresas, además de ser fundamental para reducir las emisiones contaminantes y luchar contra la emergencia climática.

Donoso ha subrayado que «España tiene una ventaja competitiva industrial histórica» que ha convertido al sector fotovoltaico en uno de los más dinámicos del país. Los datos que presenta UNEF confirman esta realidad con cifras contundentes que demuestran el valor estratégico de la fotovoltaica.

Motor económico nacional

La industria fotovoltaica aporta más de 15.000 millones de euros al PIB nacional, una cifra cinco veces superior a la registrada hace una década. Este crecimiento exponencial consolida a la energía solar en España como uno de los sectores industriales más dinámicos y potentes del país, con un impacto directo en la economía real que se traduce en inversiones, innovación y desarrollo tecnológico de alto valor añadido.

En 2024, España exportó 3.421 millones de euros en productos y servicios relacionados con la fotovoltaica, 1.384 millones más de lo que importó. Esta balanza comercial positiva convierte al sector en una de las pocas industrias energéticas exportadoras netas, reduciendo el déficit comercial español.

El país cuenta con capacidades industriales consolidadas en inversores, seguidores solares, estructuras de soporte y electrónica de potencia, con empresas líderes a escala internacional.

Innovación tecnológica

Hasta el 65% del coste de componentes de una planta fotovoltaica puede cubrirse con tecnología española. La industria invierte más de 500 millones de euros al año en I+D, más del doble que la media de las empresas españolas, que se sitúa en el 1,61%. Esta apuesta por la innovación posiciona a la energía solar en España como una de las industrias más avanzadas tecnológicamente del país.

La fotovoltaica evita tener que importar combustibles fósiles, los más caros y de los que España carece. Con ello, se reduce la dependencia energética exterior y se fortalece la soberanía nacional en un momento de máxima tensión geopolítica. Esta independencia energética resulta crucial para garantizar el suministro eléctrico sin depender de terceros países y sus vaivenes políticos o económicos.

Ahorro en la factura

La energía solar es clave para reducir el precio de la electricidad. En 2025, el precio mayorista de la electricidad en España fue de 65,29 €/MWh, volviendo a ser de los más bajos entre las grandes economías de la Unión Europea gracias al peso cada vez mayor de la fotovoltaica en el mix energético. España ha alcanzado esta semana los 50 GW de potencia instalada y cubre el 22% de la demanda nacional.

La misma instalación fotovoltaica genera un 50% más de electricidad en España que en el norte de Europa, gracias a la gran cantidad de radiación solar. Además, al evitar emisiones de CO₂, España reduce la necesidad de adquirir derechos de emisión en los mercados europeos, generando ahorros adicionales para el sistema eléctrico y para el conjunto de la economía nacional.

Respaldo social

La ciudadanía española respalda de forma clara el desarrollo solar: según datos de SigmaDos, 8 de cada 10 españoles considera la fotovoltaica una alternativa viable y sostenible. Casi el 67% creen que es la tecnología energética que más se debe impulsar y apoyan su desarrollo tanto en España como en su comunidad autónoma. Este respaldo social resulta fundamental para consolidar la transición energética.

La industria fotovoltaica da empleo a más de 146.000 familias, con especial impacto en zonas rurales, lo que contribuye a fijar población y generar oportunidades donde más se necesitan. Según el estudio Impacto Socioeconómico de las Inversiones en Energía Solar Fotovoltaica, realizado por la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Complutense, los municipios que cuentan con campos solares aumentan su población entre un 3% y un 8%.

Desarrollo rural

Las empresas aumentan entre un 2,6% y un 3,5%, el precio de las propiedades un 3% y los ingresos municipales entre un 9% y un 13,5%. Los campos fotovoltaicos generan más de 270 millones de euros en ingresos locales al año, fortaleciendo las arcas municipales. Un ayuntamiento que alberga una planta fotovoltaica percibirá un ingreso anual de en torno a 10.000 euros por MW instalado durante los 30 años de vida útil de la instalación.

Gracias a estos ingresos, se ha documentado que los municipios con campos solares han podido aumentar el gasto municipal en servicios para la ciudadanía entre un 4,4% y un 9,5%. Esta inyección de recursos resulta crucial para poblaciones que han sufrido décadas de despoblación y falta de inversiones, convirtiéndose en una palanca de extraordinaria importancia para su crecimiento.

Compatibilidad agraria

La fotovoltaica es fundamental para combatir el cambio climático, que está causando más de 1.000 millones de euros en pérdidas agrarias cada año en España, según el sistema de Seguros Agrarios Combinados. Es posible cumplir con el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) previsto a 2030 con menos del 0,5% del total del terreno rural de uso agrícola.

Esta superficie es muy inferior a la que abandona la agricultura por falta de rentabilidad cada año, que alcanza el 10% del total. No sólo hay territorio suficiente para generar tanta energía solar como biocombustibles o alimentos, sino que además es posible combinar en un mismo terreno tanto usos agrícolas como de generación eléctrica solar, dando estabilidad económica a los agricultores al incrementar sus ingresos, de media, un 30%.

Lucha climática

Los combustibles fósiles producen más del 75% de los gases de efecto invernadero y el 90% del CO₂. El año pasado, sólo la energía solar española evitó la emisión de más de 18 millones de toneladas de CO₂, equivalente a retirar casi 9 millones de coches de la circulación. Este impacto directo en la reducción de emisiones resulta crucial para cumplir con los compromisos climáticos.

Los campos solares se están convirtiendo en refugios para la biodiversidad: en ellos no se usan herbicidas, no se permite la caza ni actividades agrarias intensivas, y tienen una presencia humana muy controlada. Además, se implementan medidas para el fomento y recuperación de la biodiversidad que están teniendo gran éxito. Después de varios estudios, se han confirmado como espacios de acogida de un número notable de especies.

Refugio de biodiversidad

Los informes desarrollados por EMAT en plantas fotovoltaicas españolas documentan aves de singular interés en los campos solares, como el alcaraván, el sisón, la ganga ortega, la carraca, el mochuelo, los cernícalos o el chotacabras cuellirrojo. Debido a la abundancia de especies presa como lagomorfos e insectos, también se ha documentado una notable presencia de aves rapaces, incluyendo buitres, águilas, milanos, aguiluchos, halcones o lechuzas.

La energía solar en España ha demostrado ser mucho más que una fuente de electricidad renovable. Se ha convertido en una industria estratégica que aporta valor económico, genera empleo de calidad, fortalece la independencia energética, reduce la factura eléctrica, revitaliza el mundo rural, combate el cambio climático y protege la biodiversidad.

Con 50 GW instalados y cubriendo el 22% de la demanda nacional, la fotovoltaica confirma su posición como pilar fundamental del modelo energético español y como ventaja competitiva del país en el contexto europeo e internacional.

Decálogo

Estas son las 10 razones que demuestran por qué la energía solar se ha convertido en el gran activo estratégico de España: