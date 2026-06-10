Carl Rogers, psicólogo, sobre el amor: «Una persona, al descubrir que es amada por ser como es, no por lo que pretende ser, sentirá que merece respeto y amor»
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La reflexión atribuida al psicólogo Carl Rogers sobre el amor cobra especial relevancia en la sociedad actual: «Una persona, al descubrir que es amada por ser como es, no por lo que pretende ser, sentirá que merece respeto y amor». Esta frase, aparentemente sencilla, resume uno de los principios centrales de la psicología humanista: el hecho de sentirse valorado incondicionalmente favorece una percepción más estable de la propia identidad y fortalece la confianza en uno mismo.
Carl Rogers fue una de las figuras más influyentes de la psicología del siglo XX. Nacido en Estados Unidos, su trabajo destacó la capacidad de cada individuo para avanzar hacia una vida más plena mediante la empatía, la autenticidad y la aceptación. En el ámbito familiar, la aceptación tiene un papel clave en el desarrollo de los más pequeños; estudios han demostrado que el apoyo emocional consistente por parte de los progenitores contribuye a la construcción de una autoestima sana.
La reflexión del psicólogo Carl Rogers sobre el amor
La frase sobre el amor también ha sido interpretada como una crítica indirecta a los modelos sociales que premian únicamente el rendimiento y los resultados. Muchas personas aprenden desde la infancia a asociar su valor con el reconocimiento y la validación externa. Sin embargo, cuando el afecto depende exclusivamente de esos factores, puede surgir una sensación persistente de inseguridad.
Rogers defendía que cada individuo tiene recursos internos para crecer, aprender y adaptarse, pero el desarrollo de ese potencial depende en gran medida de las condiciones relacionales que encuentre. Según su enfoque, cuando una persona se siente aceptada, comprendida y valorada, aumenta su capacidad para fortalecer su autoestima.
Investigaciones sobre bienestar han señalado en numerosas ocasiones la importancia de las relaciones significativas. Aunque las nuevas tecnologías han ampliado las formas de comunicación, numerosos estudios indican que la calidad del vínculo sigue siendo un factor determinante para la satisfacción personal.
En definitiva, esta reflexión de Carl Rogers sobre el amor responde a una pregunta que trasciende épocas y fronteras: qué necesita una persona para sentirse verdaderamente amada y valorada. La respuesta que propone la la tradición humanista apunta hacia la aceptación sincera, la empatía y el reconocimiento de la dignidad individual.
Las mejores frases
- «La buena vida es un proceso, no un estado del ser. Es una dirección, no un destino»
- «Ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos»
- «La única persona educada es la que ha aprendido a aprender y cambiar»
- «Cuando miro al mundo soy pesimista, pero cuando miro a la gente soy optimista»
- «No podemos cambiar, no podemos alejarnos de lo que somos hasta que aceptamos lo que somos»
- «Lo más personal es lo más universal»
- «Una persona no puede enseñarle a otra persona directamente; una persona solo puede facilitar el aprendizaje de otra persona»
- «La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal cual soy, entonces, puedo cambiar»
- «La única persona que no puede ser ayudada es esa persona que culpa a los demás»
- «Cada persona es una isla en sí misma, en un sentido muy real»
- «Las personas son tan maravillosas como las puestas de sol si las dejas ser»
- «La gente solo considera seriamente el cambio cuando se siente aceptado por ser quien es exactamente»
- «Como nadie más puede saber cómo percibimos, somos los mejores expertos en nosotros mismos»
- «Lo que debes ser, es en lo que ahora te estás convirtiendo»
- «El crecimiento ocurre cuando los individuos confrontan problemas y luchan por dominarlos»
- «El comportamiento neurótico es bastante predecible. El comportamiento saludable es impredecible»
- «Creemos que escuchamos, pero muy pocas veces escuchamos con comprensión real»
- «El organismo tiene una tendencia y un esfuerzo básicos: actualizar, mantener y mejorar el organismo que lo experimenta»
- «En mis relaciones con las personas he encontrado que no ayuda, a largo plazo, actuar como si fuera algo que no soy»
- «Hay tantos mundos reales como personas»
- «La incapacidad del hombre para comunicarse es el resultado de su incapacidad para escuchar con eficacia»
- «Lo único que sé es que cualquier persona que quiera aprender a aprender»
- «Me siento conmovido y realizado cuando entreveo el hecho de que a alguien le importo»
- «Las ideas de ninguna otra persona son tan autoritativas como mi experiencia»
- «El grado en que puedo crear relaciones que facilitan el crecimiento de otros es una medida de mi propio crecimiento»
- «La esencia misma de la creatividad es su novedad»
- «Ni la biblia, ni los profetas, ni las revelaciones de dios o de los hombres, nada tiene prioridad sobre mi experiencia directa»
- «Cada vez soy más un arquitecto de mí mismo»
- «Una persona, al descubrir que es amada por ser como es, sentirá que merece respeto y amor»
- «No es que este enfoque dé poder a la persona, es que nunca se lo quita»
- «Poderosa es nuestra necesidad de ser conocidos, realmente conocidos»