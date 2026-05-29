Belén Rueda a Broncano: «Me ha costado mucho no hablar de cosas de mi vida como para contarte a ti esto”

Este jueves ha acudido por primera vez a La Revuelta Belén Rueda, algo que el presentador del programa, David Broncano,ha querido destacar, puesto que llevaban mucho tiempo intentando entrevistar a la actriz. El humorista, de hecho, ha tenido un gesto bastante feo con su invitada cuando le ha recordado que ya ha estado varias veces sentada frente a Pablo Motos en el espacio de la competencia El Hormiguero en Antena 3.

Nada más sentarse en el plató de la cadena pública, la actriz ha dicho que le gusta La Revuelta como espectadora, pero no tanto como invitada. “Estar tan expuesta no es algo que…», ha comenzado diciendo Rueda.

Aunque Broncano le ha prometido intentar hacer que se sienta cómoda, una de las preguntas que le ha hecho ha sido cuál es la diferencia entre “suponer o presuponer”. En ese momento ha aparecido en pantalla el siguiente mensaje: «Presupongo que Belén hubiera preferido ir a El Hormiguero». La actriz de películas como El Orfanato, que había acudido al programa de Antena 3 en varias ocasiones, ha comentado: «Había que decirlo, yo sabía que no me iba de aquí sin esto. Lo has dicho tú, yo estoy bien en todos sitios».

Antes de convertirse en actriz, Belén Rueda dio el salto a la fama en la televisión como azafata de concursos junto al histórico Emilio Aragón. Una época en la que todavía faltaban décadas para la llegada de las redes sociales, y en la que «llegabas a ser conocido por una profesión: cantante, deportista, actor, científico…», pero llegó “un momento en que preguntas a los peques y quieren ser famosos. Pero, ¿famosos, de qué?”, algo que «las redes sociales han multiplicado por mil», ha reflexionado.

En su opinión, «todo esto es muy efímero»y, con el paso de los años, “hay gente que ha vivido de eso durante un tiempo y ahora no quiere estar tan expuesta», por lo que considera importante educar, pero no prohibir su uso. El mismo razonamiento aplica a la inteligencia artificial: «Cualquier adelanto, si no hay leyes para acotarlo, es malo, pero tiene sus cosas buenas. Prohibirlo no es bueno, lo que hay que hacer es enseñar a utilizarlo».

Belén Rueda, tajante con Broncano: «No»

Para terminar, Broncano le ha hecho las preguntas clásicas a Belén Rueda. Sobre cuánto dinero tiene en el banco, la actriz de Mar adentro ha sido tajante y se ha negado a responder alegando que: ·Me ha costado mucho no hablar de cosas de mi vida, para contarte a ti esto”.