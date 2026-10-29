Jorge Martín obra el milagro y correrá en Sepang: «Si no me jugara el Mundial, estaría en mi casa con escayola»

Jorge Martín ya está listo para correr en Sepang. El piloto madrileño ha obrado el milagro y volverá a subirse a la MotoGP seis días después de sufrir una fractura del radio en la mano derecha. Este jueves, al llegar al trazado donde se disputará el GP de Malasia, pasó un reconocimiento médico por parte de los médicos del campeonato, que le han dado el apto para competir en el FP1 este viernes. Aunque el piloto reconoció que ha viajado porque se está jugando el Mundial, «si no, estaría en mi casa con una escayola un mes y volvería en Portugal».

«Jorge Martín se ha sometido hoy a una revisión médica por parte del equipo médico del Campeonato del Mundo de Grandes Premios de la FIM y ha sido declarado apto para participar en la FP1. Tras dicha sesión, volverá a ser examinado», reza el comunicado de Aprilia Racing.

Martín, que se encuentra a 10 puntos del líder del campeonato del mundo, Marc Márquez, sufrió una fractura sin desplazamiento del radio distal de la muñeca derecha tras su dura caída en la sprint del Gran Premio de Australia, pero finalmente sí estará en Malasia. Menos de una semana después de sufrir la lesión en Phillip Island, el español saltará a la pista en la primera sesión de un Gran Premio crucial en la lucha por el título de 2026.

El piloto de San Sebastián de los Reyes reconoció que está «bien» y que tiene el apto para probarse en el primer entrenamiento libre. No obstante, reconoció que ha ido a Malasia porque está luchando por el título, que si no «tendría el brazo escayolado y esperaría 4 o 5 semanas». «Podría estar mucho peor después de ese accidente», reconoció.

«Me siento agradecido de estar aquí, de poder participar en este GP. Hace solo cinco días desde que me rompí mi radio. Vamos a ver», analizó el madrileño. «Después, la carrera es otro paso más grande, decidiré si continuar o no durante el fin de semana. Trataré de ser competitivo, trataré de estar cómodo. Estaba disfrutando de esa pelea», recordó en DAZN.

Martín comentó que ha viajado a Malasia para intentarlo y mantenerse vivo en la lucha por el Mundial: «Si no estuviera jugándome el título, tendría el brazo escayolado y esperaría 4 o 5 semanas. Traté de hacer todo lo que pude y rápido, pero el proceso del hueso es el que es y todavía no se ha recuperado. Está roto, voy con un hueso roto».

Aunque el de San Sebastián de los Reyes avanzó que en Portimao ya se sentirá «muy bien» y podrá «correr de una manera normal». «No estoy pensando mucho en el campeonato en este momento. Quiero caminar, quiero ver si soy competitivo. Y en caso de que sea competitivo, todavía estoy en la lucha. Quiero comprobarlo en la moto. Cada día mejoro. Incluso si mi brazo no se recupera, siento que mi movilidad es mejor, mi fuerza es mejor. Voy día a día. Pero no pienso que pueda ser tan competitivo como en Australia», zanjó.

Será examinado tras el FP1

Jorge Martín ha arriesgado para estar en Malasia. Por el momento tiene el ok de los médicos para salir al libre 1 este viernes, y después será examinado de nuevo: «Tenemos el fit (apto) para probar. La situación es clara, tengo el radio roto y estoy aquí para intentar probar. Luego, tomaré la siguiente decisión, sobre seguir. Las expectativas son bastante bajas. Estoy aquí porque me estoy jugando un Mundial, si no, estaría en mi casa con una escayola un mes y volvería en Portugal. Creo que puedo llegar hasta ahí y ver».

«Es un tema de soportar el dolor. Estoy asumiendo muchos riesgos, porque una caída o un mal gesto puede hacer que se rompa el hueso del todo, pero estoy dispuesto a asumirlos», agregó un Jorge Martín que sigue a 10 puntos de Márquez tras la cancelación de la prueba del domingo en Phillip Island. Veremos en qué estado está el madrileño y si puede luchar por estar arriba en este Gran Premio.