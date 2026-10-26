Jorge Martín lucha a contracorriente para obrar el milagro de estar en Malasia

Jorge Martín apura todas sus opciones para obrar el milagro de correr en el GP de Malasia este fin de semana. El piloto de San Sebastián de los Reyes tiene una fractura no desplazada del extremo distal del radio, sufrida tras la caída en la sprint. Su presencia en Sepang no está confirmada, pero tampoco descartada. La idea del madrileño es viajar al trazado malayo para intentar subirse a la moto el viernes y continuar vivo en la pelea por el Mundial.

Desde Aprilia aseguran que «el objetivo es verlo en Sepang». Así lo confirmó Paolo Bonora, jefe del equipo de Noale, tras la cancelación del GP de Australia. Una cancelación que le vino como anillo al dedo a un Jorge Martín que sigue soñando con pelear por el Mundial hasta la última carrera. Es cierto que se le ha puesto muy de cara a Marc Márquez con su victoria en la sprint y la caída de su contricante, al que le saca diez puntos. Pero Martinator va a luchar hasta el final.

Si algo ha demostrado ser Jorge Martín durante su carrera, además de un grandísimo piloto, es que es un auténtico luchador y no se rinde ante las adversidades. Si se cae, se vuelve a levantar una y otra vez hasta lograr su objetivo. El año pasado se perdió casi toda la temporada después de romperse 11 costillas tras una caída en el GP de Qatar. Ha reconocido que incluso llegó a despedirse de sus familiares cuando estuvo en el hospital. Pero dicen que lo que no te mata, te hace más fuerte. Y eso le pasó.

Martinator regresó a las carreras con más fuerza que nunca y un año después está peleando por su segundo título de MotoGP contra uno de los mejores pilotos de la historia, como es Marc Márquez. Por eso, el de Aprilia va a luchar con todas sus fuerzas para llegar a Malasia. No saben en qué estado lo hará ni si podrá hacerlo, pero mientras haya vida, hay esperanza. Hasta que los médicos no digan lo contrario, Martín no dejará de luchar.

Martín decidirá en los próximos días

Los médicos confirmaron que la fractura del español no es desplazada y las esperanzas de estar en Sepang aumentan. El piloto está trabajando en su recuperación con el objetivo de ir el jueves al circuito a pasar pruebas médicas, con la intención de que le den el alta médica y pueda subirse a la moto el viernes para probarse. Valorará si va o no según avancen los próximos días, previos al GP de Malasia.

La cancelación de la última carrera de la historia en Phillip Island deja con vida a Martín en la batalla por el campeonato. De haberse disputado, era muy probable que Márquez ganara la carrera y le metiera 25 puntos más, ya que en agua era el principal favorito. Pero se canceló y, por tanto, no se reparten puntos. La clasificación del Mundial de MotoGP sigue igual a falta de cuatro carreras para el final, siempre y cuando se lleve a cabo la prueba en Qatar, que por ahora es que sí.