Las Aprilia hacen un sándwich a Márquez con Bezzecchi al frente

Marc Márquez está solo ante el peligro. Aprilia ha comenzado muy bien el Gran Premio de Australia, con Marco Bezzecchi liderando el sándwich al piloto español de Ducati con las cuatro motos de Noale en el top-5. El piloto italiano hizo el mejor tiempo del viernes en la práctica de MotoGP, seguido de Raúl Fernández, segundo, y Márquez, tercero. Ogura terminó cuarto, con el mismo tiempo que el 93, y Jorge Martín fue quinto. La segunda mejor Ducati fue la de Álex Márquez, sexto.

El circuito de Phillip Island augura una bonita batalla para el resto del fin de semana tras lo visto en la primera toma de contacto, aunque esta se produjo con sol y buena temperatura, muy diferente a lo que se espera para el sábado y el domingo, con más frío y, sobre todo, la previsible aparición de la lluvia que puede condicionar aún más las cosas. Lo cierto es que el último baile del trazado australiano en MotoGP promete mucha emoción.

De momento, los tres candidatos al título en la categoría reina demostraron fortaleza en el trazado australiano y quedaron separados en un margen de dos décimas, pero fue en la práctica donde las Aprilia irrumpieron con más fuerza después de un primer entrenamiento libre dominado por Marc Márquez con un escaso margen sobre Raúl Fernández.

El guion cambió en la segunda sesión, donde las motos de la marca de Noale dieron un paso adelante, aunque, en esta ocasión, al contrario de lo sucedido en los últimos Grandes Premios, no se batió el récord de la pista, que sigue en poder del francés Fabio Quartararo con sus 1:26.465 del año pasado.

El que más se acercó fue Bezzecchi, el más obligado de los tres aspirantes al título por estar a 46 puntos de Martín. El piloto italiano demostró estar con fuerza tras su victoria en el Gran Premio de Indonesia y, pese a una caída, fue el que marcó la mejor vuelta del día en Phillip Island con 1:26.775.

Aprilia, ganadora el año pasado por primera vez en este escenario, dejó claro que se adapta bien a este circuito y metió a Raúl Fernández, que también viene de un buen fin de semana en Lombok y que fue el vencedor de 2025, por detrás del italiano, a tan sólo 72 milésimas, mientras que el compañero en el Trackhouse del español, el japonés Ai Ogura, fue cuarto a 126 milésimas y por delante del líder del campeonato, Jorge Martín.

El campeón del mundo de 2024 mejoró tras no poder estar entre los mejores en el entrenamiento matinal, pero no pudo bajar de la barrera del 1:27, quedándose con el quinto mejor registro a 255 milésimas de su compañero de equipo en la tabla de tiempos.

Y entre todas las monturas de la marca de Noale, que tendrán que lidiar con esa situación de tener opciones de victoria y sin, de momento, órdenes de equipo, apareció la Desmosedici del nueve veces campeón del mundo Marc Márquez.

El piloto catalán, a dos puntos del liderato, fue el único que pudo plantar algo de batalla a las Aprilia y dejó claro que también va a estar ahí en la pelea por la ‘pole’. El de Cervera firmó 1:26.901 para quedarse a poco más de una décima de Bezecchi, con el mismo crono de Ogura, para quedar rodeado de RS-GP26 antes del tramo importante de fin de semana.

Además de estos cinco pilotos, eludieron el paso por la ‘Q1’ los españoles Álex Márquez (Ducati) y Pedro Acosta (KTM), algo rezagado de los favoritos, que acabaron sexto y octavo respectivamente, los italianos Enea Bastianini (KTM) y Fabio di Giannantonio (Ducati), séptimo y décimo, y el brasileño Diogo Moreira (Honda), noveno.