MotoGP cierra la parrilla de 2027 con dos últimos fichajes: Moreira y Alonso ya conocen su destino

Ahora sí, es oficial, la parrilla de MotoGP para 2027 está completa. Los fichajes de Diogo Moreira y David Alonso completan la alineación de pilotos para la nueva era de las motos de 850cc el año que viene. Tanto el brasileño como el colombiano sabían que correrían con Honda, pero faltaba por desvelar en qué equipo lo harían. Honda Racing Corporation ha desvelado este martes que Diogo Moreira acompañará a Fabio Quartararo en el equipo oficial, mientras que el LCR, equipo satélite de Honda, ha comunicado que David Alonso correrá con ellos y será el compañero de Johann Zarco.

De este modo, Moreira, de 22 años y rookie este año en la categoría reina, será el compañero del francés Fabio Quartararo en el equipo oficial Honda Castrol tras firmar un acuerdo multianual para proseguir con su gran progresión tras ser campeón del mundo de Moto2 en 2025.

En su primera campaña en MotoGP, el piloto sudamericano suma 74 puntos y marcha decimoquinto clasificado, con un sexto puesto en el Gran Premio de Hungría como mejor resultado en la carrera larga y un segundo en la Sprint del Gran Premio de Japón. Ahora, se convertirá en el segundo brasileño en correr en el equipo oficial de Honda en la categoría reina tras Alex Barros.

«Es una sensación fantástica llegar al equipo oficial Honda HRC en MotoGP; es algo con lo que todo piloto sueña cuando es joven. Quiero dar las gracias a todo el equipo de Honda HRC por confiar en mí y dar el siguiente paso en este proyecto», señaló Moreira en el comunicado de la marca japonesa.

And with that, the 2027 grid is COMPLETE 💯 #MotoGP https://t.co/e2rp0GtAuq — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 20, 2026

El campeón del mundo de Moto2 recordó que este año han hecho «un gran trabajo» para adaptarse a la Honda. «Y, por lo que hemos visto, las sensaciones de cara al futuro ya son muy positivas. Por supuesto, también debo dar las gracias a todo el equipo de LCR que me ha ayudado en mi adaptación a MotoGP; todo el equipo ha sido fundamental en este proceso. Estoy deseando que llegue el año que viene y poder ayudar a Honda HRC a volver al lugar que le corresponde», subrayó.

Honda se rinde a Moreira

Por su parte, Yuzura Ishikawa, de HRC, recalcó que Moreira «siempre ha sido capaz de adaptarse rápidamente a nuevas motos, desde el motocross hasta Moto3, Moto2 y ahora MotoGP». «Esto es señal de un piloto con talento y, como HRC, nuestro objetivo es seguir apoyando a Diogo en el siguiente paso de su carrera y en la siguiente fase de nuestro plan para volver a luchar por el Campeonato del Mundo», indicó.

«Contamos con una plantilla de pilotos muy competitiva para la próxima temporada, tanto en Honda HRC Castrol como en el equipo LCR, y estoy seguro de que todos ellos se motivarán mutuamente no solo para mejorar su nivel en pista, sino también para ayudar a los ingenieros de HRC a crear la mejor moto posible en esta nueva era de competición», sentenció el directivo.

David Alonso dará el salto a MotoGP

Este movimiento provoca que el equipo satélite de la marca del ala dorada, el LCR, fiche para 2027 al piloto colombiano David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en el 2024 y que da el salto desde Moto2, donde marcha quinto clasificado en su segunda temporada, para ser el nuevo compañero del veterano francés Johann Zarco.

«Gracias a la velocidad, el talento y la determinación de Alonso, combinados con la experiencia de Pro Honda LCR, el equipo está deseando saltar a la pista y afrontar los retos de la temporada 2027 de MotoGP», señaló el equipo, que ve a su nuevo piloto como «uno de los talentos más prometedores del motociclismo».

«Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a David a Pro Honda LCR para la temporada 2027. Ya ha demostrado un talento, una velocidad y una determinación extraordinarios, y estamos deseando construir un futuro sólido juntos. Con el inicio de una nueva era en MotoGP, es un momento apasionante para emprender este camino, y estamos preparados para afrontar este desafío en equipo», indicó Lucio Cecchinello, director del equipo Pro Honda LCR.

Por su parte, David Alonso se mostró «increíblemente emocionado y con muchas ganas de dar el salto a MotoGP de la mano de un equipo como LCR». «Son un equipo altamente profesional y con mucha experiencia; creo que es el lugar perfecto para comenzar mi proceso de adaptación y aprendizaje en MotoGP. Es un paso importante y no veo la hora de empezar esta nueva aventura. Es un sueño hecho realidad, y esto es solo el principio», afirmó.