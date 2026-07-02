Oficial: Joan Mir y Dani Holgado fichan por Gresini

Gresini Racing ha confirmado su alineación de pilotos para la temporada 2027. A primera hora de la mañana de este jueves anunciaban la incorporación de Dani Holgado, procedente del Aspar Team de Moto2, y recientemente han comunicado que Joan Mir será el cabeza de cartel del equipo junto al rookie. El campeón del mundo de 2020 abandona Honda tras cuatro temporadas para enrolarse en las filas del equipo satélite de Ducati.

Además, Mir llevará una moto oficial de fábrica en 2027 tras confirmarse la colaboración entre Gresini Racing y Ducati Corse otro año más. El español cogerá el estatus que tiene actualmente Álex Márquez, que compite con la misma moto que los pilotos del equipo oficial. El pequeño de los Márquez pondrá rumbo a KTM para comenzar una nueva etapa con el equipo austriaco.

El acuerdo plurianual entre Gresini Racing y Ducati Corse consolida aún más una relación sólida y bien estructurada. Por tanto, el estatus del equipo BK8 Gresini Racing Team se mantiene sin cambios, con una moto oficial de fábrica a disposición de Joan Mir en su garaje.

Holgado cumple el sueño de su vida

Dani Holgado se mostró muy contento de dar el salto a MotoGP de la mano del equipo italiano: «Estoy muy feliz de unirme al proyecto de MotoGP del equipo BK8 Gresini Racing: es literalmente el sueño de mi vida competir en la categoría reina, y hacerlo con un equipo como este lo hace aún mejor. Es el resultado de mucho esfuerzo y trabajo duro durante años. Sé que será un gran desafío, pero estoy listo para crecer tanto como piloto como persona. Un enorme agradecimiento a Nadia y al equipo, a mi familia y a todos los que han creído y siguen creyendo en mí. Sé que no será un camino fácil, pero estoy totalmente preparado para lo que venga».

Por su parte, Nadia Padovani, la jefa de Gresini dijo: «A partir del próximo año, muchas cosas cambiarán, pero la esencia del equipo BK8 Gresini Racing MotoGP seguirá siendo la misma. Continuaremos siendo un equipo que trabaja para crecer temporada tras temporada, y en 2027 lo haremos con dos pilotos en quienes depositamos una gran confianza y a quienes estamos dispuestos a apoyar plenamente. Dani es un perfil al que hemos seguido durante mucho tiempo y nos complace que pueda comenzar su experiencia como novato con nosotros. Joan es un campeón del mundo de MotoGP: su palmarés habla por sí solo».

«Uno está al comienzo de su trayectoria, el otro aspira a recuperar sus mejores sensaciones y sacar el máximo provecho de su potencial. Para ambos, queremos ser un referente constante. Seguiremos compitiendo junto a Ducati Corse, que a lo largo de los años ha demostrado ser un socio fiable y ganador, y estamos muy contentos por ello. Por último, pero no menos importante, al final de la temporada nos despediremos de Alex y Fermín, dos pilotos que han aportado mucho a nuestro equipo, tanto en términos de resultados como de relación personal. A ellos les enviamos nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos para el futuro», añadió.

Gigi Dall’Igna, director general de Ducati Corse, también se pronunció sobre el nuevo acuerdo de colaboración con Gresini: «Nos complace confirmar la continuación de la colaboración plurianual entre Ducati Corse y el equipo BK8 Gresini Racing MotoGP. Una relación forjada a lo largo del tiempo, basada en valores compartidos, experiencia técnica y una determinación común para alcanzar metas ambiciosas en pista. Esta alianza se ha enriquecido con importantes resultados deportivos logrados por el equipo, prueba de la calidad del trabajo conjunto. El equipo BK8 Gresini Racing MotoGP representa un socio clave en nuestro proyecto y seguiremos trabajando codo con codo con continuidad, con el objetivo de impulsar nuestro crecimiento conjunto».