La reflexión de Marc Márquez sobre su retirada: «Empiezo a evaluar más el riesgo…»

Marc Márquez, a sus 33 años, apura sus últimos días de competición mientras lucha por ganar su décimo mundial de motociclismo en la presente temporada del Mundial. A dos puntos de Jorge Martín en la clasificación, el de Cervera intentará asaltar el primer puesto en las cinco carreras que quedan en el presente campeonato. Mientras tanto, ha vuelto a hablar sobre su posible retirada en una entrevista en la que ha hablado de su presente, pasado y futuro. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que ha dicho Marc Márquez sobre su posible retirada.

Marc Márquez busca su octavo título en el Mundial de MotoGP después de un año complicado en el que le ha costado cogerle el punto a la Ducati. Tras una temporada 2025 en la que arrasó para volver a reinar seis años después, el de Cervera tiene en su mano conseguir su décimo título en el Mundial (contando todas las categorías) en las cinco carreras que quedan para la conclusión del campeonato.

En estos momentos está a dos puntos de Jorge Martín en la clasificación y este fin de semana tendrá la primera oportunidad para remontar en el GP de Australia de MotoGP que se celebrará en el mítico circuito de Phillip Island. Después llegarán las carreras de Malasia, Qatar, Portugal y Valencia, donde se cerrará un campeonato del mundo en el que el de Cervera intentará conseguir el hito que nunca consiguió Valentino Rossi: llegar a diez títulos en el Mundial.

Marc Márquez y la retirada

A los 33 años y después de una larga historia de lesiones, Marc Márquez ya piensa en una retirada que, obviamente, teniendo en cuenta la edad, será más pronto que tarde. «No estamos en un deporte como el fútbol o el tenis, donde dan el 100%, pero el riesgo es mucho menor. En MotoGP tienes que evaluar muchas cosas antes de retirarte. ¿Está más cerca que ayer? Sí. ¿Pero cuándo será? No lo sé», afirmó en una entrevista que ha concedido a motogp.com.

Marc Márquez también ha dejado claro que hay que evaluar el riesgo de subirse a la moto a una determinada edad, con nueve títulos en el bolsillo y después de sufrir las lesiones peligrosas que ha padecido a lo largo de su exitosa trayectoria. «El piloto es quien decide dónde está la línea. Ahora empiezo a evaluar más el riesgo, y ese riesgo son las lesiones y las caídas», apuntó.

«Estoy aquí y sigo compitiendo porque, de momento, no me he rendido en el aspecto mental. Ya he conseguido muchísimo, pero aun así no puedo rendirme. Sé que si gano puedo seguir siendo competitivo durante algunos años más», afirmó sobre su rendimiento, que ha aumentado en los últimos años cuando ha estado al 100% físicamente y también ha encontrado una moto competitiva como la de Ducati.

«Doy mi vida a MotoGP, doy mi cuerpo a MotoGP y doy mi salud a mi pasión. Lo doy todo. Así que, para mí, MotoGP es mi vida. Es pasión y adrenalina. La adrenalina es difícil de explicar, pero es algo que produce tu cuerpo que, si tienes una lesión, es el mejor analgésico. Si estás vago, es la mejor energía, el mejor impulso», afirmó Marc Márquez en la entrevista.