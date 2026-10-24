¡Jorge Martín se aleja del Mundial! Sufre una fractura en el radio de la mano derecha y no correrá en Australia

Jorge Martín podía haber dicho adiós al Mundial tras sufrir una durísima caída en la sprint del GP de Australia de MotoGP. Las radiografías revelaron que sufre una fractura de radio y una posible fractura de cúbito en el extremo distal de la mano derecha, y que no podrá correr este domingo. El piloto de Aprilia se fue al suelo a seis vueltas del final tras irse al suelo en la curva ocho. La caída fue algo fea y tuvo que ser retirado en camilla y trasladado al centro médico de inmediato en ambulancia.

El parte médico de Aprilia señala que el piloto no correrá este domingo: «Jorge Martín fue trasladado al centro médico del circuito tras su caída. Las radiografías revelaron una fractura de radio y una posible fractura de cúbito en el extremo distal. Martín se someterá a más pruebas para obtener un diagnóstico definitivo de su estado. Martín ha sido declarado no apto para la carrera de mañana».

El piloto salió del centro médico con el brazo en cabestrillo, lo cual hacía presagiar que su presencia en la carrera del domingo se antojaba complicada. Hasta entonces, Martín y Márquez estaban regalando una bonita batalla por el campeonato. Los dos pilotos españoles estaban luchando por algo más que la victoria en la sprint, era una lucha por el Mundial de MotoGP. Martín era más rápido. Le pasó varias veces en la uno, pero Márquez siempre recuperaba después y le cerraba los ángulos para evitar que le adelantara.

NOOOOOOOO 😢 Jorge Martín se va al suelo cuando peleaba por la victoria con Marc Márquez #AustralianGP 🇦🇺 #MotoGP 🏁 https://t.co/vtxu6Op67T — DAZN España (@DAZN_ES) October 24, 2026

En la vuelta ocho todo cambió. El de Aprilia se fue al suelo en la curva ocho tras tocar el piano y perder la estabilidad de la moto. La caída fue bastante fea y dio varias vueltas en el aire al impactar con la grava. El piloto salió del centro médico con el brazo derecho en cabestrillo. Al salir dijo que tenía la muñeca inflamada, pero que la podía mover. Finalmente, el madrileño no podrá correr el domingo y eso podría suponer decir adiós al Mundial.