Salvaje pole de Márquez en Australia tras sufrir una caída en agua

Confirmado: Marc Márquez no es de este mundo. El piloto de Cervera se ha llevado la última pole de la historia de Phillip Island (1:34.203) de forma épica. Una caída en su primera vuelta lanzada condicionó su clasificación, pero ni eso le impidió ser el más rápido. Se rehízo como nunca, regresó a pista y batió a Johann Zarco por un segundo y medio, demostrando que es el mejor en condiciones de agua, para llevarse la pole en el GP de Australia de MotoGP. Finalmente, segundo fue Álex Márquez a 1,4 segundos de su hermano y tercero Zarco a segundo y medio. La primera Aprilia fue la de Jorge Martín, que saldrá cuarto.

La batalla por la pole en Australia comenzaba con caída de Marc Márquez en la curva cuatro en su primer intento. El de Cervera había salido el primero, sin nadie delante como le gusta a él. Venía de hacer el mejor tiempo en el FP2, con ocho décimas de ventaja sobre el segundo, Pedro Acosta, en condiciones de agua, donde es un experto. Estaban empezando a caer unas gotas de nuevo en la Q2 y Marc sabía que era importante hacer el tiempo cuanto antes, pero apuró demasiado y se fue al suelo.

Tras la caída, salió corriendo con la moto directo al box para tener tiempo de sobra para salir con la segunda moto y hacer un tiempo. En su ausencia, Johann Zarco, un experto en agua, se erigió como el líder de la parrilla para comenzar mandando en la Q2, marcando el mejor tiempo en su primer giro. De hecho, en la segunda vuelta lanzada, el del LCR mejoró en cuatro décimas su tiempo.

Pero Marc Márquez siempre vuelve. El nueve veces campeón del mundo se rehízo de la caída y solucionó la papeleta en su primera vuelta lanzada con la segunda moto. Batió el mejor registro de Zarco por 87 milésimas (1:36.049) y se puso primero. A dos minutos para el final, el de Honda recuperó la primera posición por tres décimas (1:35.706). Pero el de Cervera todavía no había dicho su última palabra.

Tras su paso por boxes, volvió a montar el neumático medio con el que se había caído en la primera vuelta y regresó a pista para un último intento. Y vaya intento. Márquez hizo una auténtica salvajada y bajó en un segundo y medio el mejor tiempo, hasta ese momento en posesión de Zarco, para llevarse la pole. Una auténtica barbaridad. Por detrás vino su hermano Álex para mejorar en una décima el registro del francés y situarse segundo por detrás de la moto roja.

No hay calificativos para definir lo que hizo el piloto de Ducati Lenovo en esta clasificación. Después de caerse, con el asfalto mojado y con algunas gotas golpeando el asfalto, volvió y batió en un segundo y medio el mejor tiempo. Es una barbaridad. Para redondear la fiesta, las Aprilia no funcionaron bien en agua, como sí lo hicieron el viernes en seco, y tiene terreno despejado por delante para la sprint y la carrera del domingo.

Jorge Martín saldrá justo detrás de él, en la segunda fila, donde también estará Raúl Fernández, que fue sexto. Ya en la tercera línea de la parrilla aparece Pedro Acosta con la KTM en séptima posición, mientras que Marco Bezzecchi tendrá que remontar desde la novena plaza. La Q2 la cerró Ai Ogura con el duodécimo puesto. Al japonés no se le dan muy bien estas condiciones y terminó último en la sesión clasificatoria.