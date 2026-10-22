Tremenda rajada de David Alonso contra su compañero Holgado: «Cuando uno no es buena persona…»

Se ha desatado la guerra en el equipo Aspar en Moto2. David Alonso ha estallado contra su compañero de equipo, Dani Holgado, después del incidente producido en la salida del Gran Premio de Indonesia, donde el español se llevó puesto al hispanocolombiano. «Cuando uno no es buena persona, pues no se puede hacer nada», señaló Alonso a su llegada al circuito de Phillip Island para el GP de Australia de MotoGP.

Sobre su estado físico, David reconoció que ya está recuperado y listo para la acción: «Ya estoy bien, hice muy buen trabajo en casa con mi ‘fisio’». El campeón de Moto3 en 2024 fue trasladado al hospital tras el accidente en la curva uno de Mandalika por una contusión pulmonar. Por suerte, no sufrió fracturas y podrá correr en Australia este fin de semana.

Aunque el piloto del CFMOTO Aspar Team se mostró muy cabreado con su compañero al otro lado del box y soltó la bomba. «Igual que las anteriores. Al final, la vida es bonita y hay que seguir adelante. Cuando uno no es buena persona, pues no se puede hacer nada. Entonces, yo sigo con lo mío y él, con lo suyo y ya está», afirmó.

David Alonso da por rotas las relaciones con Holgado para lo que resta de temporada en Moto2: «No hay nada de relación, no hay nada de rollo en el equipo y no es un equipo, así que, simplemente, lo de menos es la acción. Yo lo de que me tire alguien… esto son carreras. Una vez te pueden tirar a ti, yo puedo tirar a otro, eso es lo de menos. Hay mucho más detrás, así que nada. Yo, simplemente, sigo por mi camino. No hay que gastar tiempo con personas que no merecen la pena», señaló en DAZN.

También habló sobre su reciente fichaje por el LCR de MotoGP: «Estoy muy contento. Ya se hizo oficial, me gustó el vídeo de cómo lo hicieron. He podido conocer a Lucio (Cecchinello). Son muy familiares, es un sitio muy bueno para empezar en MotoGP y crear una nueva familia. Es lo correcto. Es perfecto, porque en tema técnico tienen las mismas ventajas, material, que el oficial, y estás en ese segundo plano, para empezar en MotoGP».

Holgado tiende la mano a Alonso

Holgado, por su parte, se mostró más calmado y comedido tras las declaraciones de su compañero: «Por desgracia, en este deporte pasan cosas de estas. A mí mismo en Misano me tiraron, pero siempre hay que mantener la humildad. Un día lo haces tú; otro día te lo hacen a ti. Creo que es importante saber gestionar esos momentos. Yo ya pedí disculpas porque le fastidié la carrera en la primera curva y es algo que nunca quieres hacer, ni a ti mismo, porque yo también, en ese momento, me caí, ni ocasionar caídas a otros pilotos».

«Al final, le tengo mucho respeto a todos mis rivales, porque nos jugamos la vida cada vez que salimos a pista, todo por dar espectáculo, también, a los fans y a veces pasan estas cosas, pero yo, al final, lo entiendo un poco. En caliente, o cuando pasan estas cosas, se dicen cosas sin pensar o que te salen del momento, pero yo tengo buena relación con él, siempre la hemos tenido. Yo estoy muy a lo mío, lo saludo sin ningún problema y en el equipo está todo igual», aseguró el de San Vicente del Raspeig en la tele.

El alicantino, que el año que viene subirá a MotoGP con Gresini Racing, tendió la mano a su compañero para firmar la paz: «Es normal, llevamos sólo dos días. No hemos hablado del tema, me gustaría hablarlo, porque no tengo ningún problema. Al final, creo que somos ya mayores para hablar de estas cosas, pero seguro que hablaremos en un futuro, no lo tengo en cuenta, son cosas que pasan, es rivalidad pura y dura y también esto forma parte de este deporte».