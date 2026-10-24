Marc Márquez da un golpe al Mundial: victoria al sprint en Australia y caída de Jorge Martín

Marc Márquez se ha llevado la victoria al sprint en el GP de Australia de MotoGP. El piloto de Ducati mantuvo una bonita batalla con Jorge Martín durante toda la carrera hasta la caída del madrileño cerca del final. Esto permite al de Cervera volver a situarse al frente del Mundial con 10 puntos de ventaja. Veremos qué tiene Jorge Martín, que fue retirado en camilla tras la caída. Álex Márquez acabó segundo y Di Giannantonio les acompañó en el podio.

La carrera era en seco y eso permitía sonreír a las Aprilia, que en estas condiciones ya habían demostrado ser muy rápidas. Martín firmó una grandísima salida, pasando de cuarto a segundo en la primera curva para situarse a la estela de Marc Márquez, que retenía la primera posición. Por detrás, Johann Zarco pasaba a Álex Márquez para ponerse tercero, pero el de Cervera se la devolvía poco después.

Detrás de ellos estaba muy atento el Tiburón Pedro Acosta, que salía sexto, para intentar sacar petróleo. El de KTM logró quitarse a Zarco de encima y se escapó con Álex. La Honda tuvo un problema y se retiró de la carrera. Por delante, Márquez y Martín estaban regalando a los aficionados de Phillip Island una bonita batalla entre los dos grandes aspirantes al título. Jorge atacaba a Marc en la vuelta tres; el 93 se la devolvía al instante, pero el 89 recuperaba el liderato dos giros después.

Ambos estaban batallando como dos auténticos titanes. La lucha por la victoria era la lucha por el campeonato, con adelantamientos al límite una y otra vez. Álex Márquez terminó siendo un espectador de lujo de esa pelea tras recortarles la distancia que le habían metido, después de acabar victorioso en la lucha con Acosta y tirar hacia delante. En la quinta vuelta, Martín casi se va al suelo yendo primero. Se fue largo y le pasó Márquez. Pero el madrileño le pasó de nuevo en la uno y Marc recuperó unos giros después.

Martín al suelo y vuelco al Mundial

Así estuvieron durante casi toda la carrera, pasándose y repasándose una y otra vez, hasta la vuelta ocho en la que Martinator se acabó cayendo. Al paso por línea de meta, el de Aprilia se tiró con todo en la uno y el de Ducati se la devolvió unos giros después. En la curva ocho, yendo a la estela de la moto roja, Jorge perdió la estabilidad al tocar la línea del piano y acabó en el suelo. La caída fue dura y tuvo que ser retirado en camilla.

El Mundial da un vuelco tras la caída del piloto que llegaba líder del campeonato con dos puntos de ventaja a esta carrera. Con Martín fuera de carrera, Álex se situaba segundo y Di Giannantonio tercero. Aunque este último estaba algo lejos de los hermanos de Cervera. Marc aguantó a su hermano detrás durante cinco vueltas y no le dejó ni un hueco para que pudiera meterle la moto.

A cuatro giros del final se retiraba el ganador aquí el año pasado, Raúl Fernández, por el dolor en el dedo de su mano derecha. Al final, podio íntegro de Ducati con victoria para Marc Márquez, seguido de Álex y Diggia. Un triunfo que le coloca como nuevo líder del Mundial con 10 puntos de ventaja sobre Jorge Martín.