Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP tras la cancelación del GP de Australia de MotoGP

Phillip Island se ha despedido de MotoGP sin carreras. La lluvia ha obligado a cancelar las pruebas de las tres categorías (MotoGP, Moto2 y Moto3) del GP de Australia y, por tanto, la clasificación del Mundial se mantiene como estaba tras la sprint race. Esto beneficia a Jorge Martín, que había sido declarado no apto para correr este domingo por lesión y sigue vivo en la lucha por el campeonato con Marc Márquez.

El 93 llegaba a este Gran Premio segundo de la general de pilotos a dos puntos del de Aprilia. Eso cambió tras su victoria en la carrera del sábado y la caída del madrileño. Márquez tomaba la delantera en el campeonato y se ponía primero en la clasificación del Mundial de MotoGP con diez puntos de ventaja sobre su rival. Además, tenía la posibilidad de aumentar esa renta en la cita del domingo, donde no iba a estar Martín, ya que partía desde la pole y en agua era el gran favorito.

Esto hacía que se pudiera quedar un final de campeonato muy descafeinado en caso de victoria de Márquez en Phillip Island. La buena noticia para Martín es que no tendrá que pasar por el quirófano e irá a Malasia para intentar correr. Tras la cancelación del GP de Australia, la distancia se mantiene igual. Sólo diez puntos le separan del liderato, mientras que su compañero Marco Bezzecchi está algo más lejos, tercero a 50 puntos del vigente campeón de MotoGP.

Así pues, está todo por decidir en este tramo final de campeonato. Veremos en qué condiciones llega Martinator a Malasia el próximo fin de semana y si puede correr para mantenerse con vida en la lucha por su segundo título de MotoGP. Quedan cuatro carreras para la finalización del campeonato, por lo que todavía puede pasar cualquier cosa.

Así queda la clasificación del Mundial