Phillip Island no tendrá despedida: ¡cancelada la carrera de MotoGP en Australia!

La lluvia ha obligado a cancelar también la carrera de MotoGP del GP de Australia. Por tanto, Phillip Island no podrá disfrutar de la despedida esperada, con una buena carrera. Una decepción para todos, pilotos y aficionados, porque se había colgado el cartel de no hay billetes por primera vez en la historia del circuito aussie en los casi 30 años que lleva en el Mundial. Pero Dirección de Carrera decidió suspender la prueba por seguridad, ante la falta de visibilidad para que pudiera volar el helicóptero médico.

«Debido a la visibilidad limitada, que afecta al funcionamiento del helicóptero médico en el Gran Premio de Australia de Red Bull, la carrera del Gran Premio de MotoGP ha sido cancelada. Como despedida de la isla, los pilotos de MotoGP darán una vuelta tras el coche de seguridad y se detendrán en la recta principal para saludar a los aficionados», anunció MotoGP en un comunicado.

El problema estaba en que el helicóptero médico no podía llegar a Melbourne por el temporal que estaba azotando a la localidad australiana, donde está el hospital más cercano al circuito de Phillip Island. A esto se le sumaba que la temperatura del asfalto era de unos once grados. El frío complicaba mucho la prueba de domingo en la categoría reina, pero en caso de haber podido volar el helicóptero, esto no habría impedido que se disputara la carrera larga.

Los pilotos de MotoGP se pusieron el mono y salieron a la pista para dar unas últimas vueltas de despedida a Phillip Island. También para agradecer a la afición que ha estado en las gradas aguantando todo el día con este temporal para no ver motos al final. Otro de los alicientes de esa despedida fue la despedida de Jack Miller, que ya no estará en MotoGP en 2027.

El piloto local dijo adiós a su gente enfundado con los colores de Australia (amarillo y verde) en el mono y en la moto. Aunque todos en el paddock coincidían en que era la mejor decisión, también lamentaban no poder despedirse de Phillip Island, un circuito histórico de MotoGP, como es debido. Este trazado desaparece del calendario en 2027, ya que el GP de Australia se traslada al circuito de Adelaida el próximo curso.