Jorge Martín esquiva el quirófano e intentará correr en Malasia

Buenas noticias para Jorge Martín. Aprilia ha informado durante la madrugada de España que el piloto de San Sebastián de los Reyes no tendrá que pasar por el quirófano y tratará de correr en Malasia. Después de su grave caída en la sprint, se temía que las lesiones pudieran ser mayores y dijera adiós al Mundial. Pero el TAC al que se ha sometido ha revelado que «la única lesión confirmada es una fractura no desplazada del extremo distal del radio».

«Jorge Martín se sometió a una tomografía axial computarizada (TAC) para evaluar su estado tras la lesión sufrida ayer. La única lesión confirmada es una fractura no desplazada del extremo distal del radio. Por tanto, el piloto no regresará a España y se someterá al tratamiento necesario en los próximos días», señala el parte médico de Aprilia.

Se confirma así que no sufre una fractura en el cúbito, como se temía en el primer parte médico tras la carrera al sprint. Después de su caída, fue examinado en el centro médico del circuito de Phillip Island, donde «las radiografías revelaron una fractura de radio y una posible fractura de cúbito en el extremo distal». Pero, finalmente, no sufre fractura de cúbito y no tendrá que volver a España para pasar por el quirófano.

El madrileño, segundo del Mundial a diez puntos de Marc Márquez, hará todo lo posible para estar en la próxima cita, el GP de Malasia de MotoGP que se disputa el próximo fin de semana en el circuito de Sepang. Esto son muy buenas noticias para el piloto español que, por suerte, esquiva el quirófano y tratará de llegar a tiempo para la próxima carrera.

Paolo Bonora, jefe de Aprilia, dijo que la cancelación de la carrera de MotoGP en Australia es «bueno para Jorge y malo para Marco, aunque hubiéramos preferido ver a Jorge aquí. El objetivo es verlo en Sepang, pero no sabemos en qué estado. Por el lado de Jorge, ha sido una suerte, porque hubiese perdido muchos puntos. Pero por el de Marco ha sido una pena, porque él quería probarse. Pero bueno, al final la seguridad es lo importante. Lo bueno es que la fractura de Jorge no está desplazada, así que es cuestión de tiempo».