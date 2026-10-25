MotoGP cancela las carreras de Moto2 y Moto3 por la lluvia en Australia

La lluvia ha obligado a suspender las carreras de Moto2 y Moto3 en el GP de Australia de MotoGP. Los pilotos de esta categoría no podrán despedirse de Phillip Island como querían, pero la cantidad de agua que estaba cayendo sobre el trazado hacía que la visibilidad fuera muy baja y eso afectaba al helicóptero médico, que no podía volar. Por tanto, Dirección de Carrera ha optado por suspender ambas pruebas y aplazar la de MotoGP a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas.

En primera instancia, se canceló la prueba de Moto3, prevista para las 2:00 de la madrugada del sábado al domingo en España: «Debido a los retrasos causados por la baja visibilidad que afecta al helicóptero médico, se ha tomado la decisión de cancelar la carrera de Moto3 en el Red Bull Grand Prix de Australia. Se proporcionarán más actualizaciones sobre el horario provisional del Gran Premio de MotoGP a las 14:00 hora local, como se indicó anteriormente».

Así anunciaron la cancelación de la carrera de la categoría de bronce que, desde el último Gran Premio, ya tiene un campeón. Máximo Quiles hizo los deberes en Indonesia y sentenció el título con una victoria. Tan sólo queda por decidir quién le acompañará en el podio. La prueba se fue aplazando y a las 3:48 de la madrugada comunicaron su cancelación.

Pero la lluvia no cesaba. Se hicieron las 4:08 y MotoGP decidió suspender también la prueba de Moto2, prevista inicialmente para las 2:15 de la madrugada en España –ya con el cambio de hora realizado–. La visibilidad seguía siendo baja, por lo que se tomó esta decisión con la esperanza de poder realizar la carrera de la categoría reina.

«Mientras esperamos que mejore la visibilidad, la nueva hora provisional de apertura de la línea de pits para el Gran Premio de MotoGP en el Red Bull Gran Premio de Australia es ahora las 16:00 hora local. Debido a los retrasos causados por la pobre visibilidad que afecta la operación del helicóptero médico, las carreras de Moto3 y Moto2 han sido canceladas», anunciaron en un comunicado. Por tanto, Manu González sigue como líder de Moto2 con 5,5 puntos de ventaja sobre Izan Guevara.

MotoGP se retrasa

Esto obligó a retrasar la carrera de MotoGP. Ya de primeras cancelaron el warm-up de la categoría, mientras la prueba final del GP de Australia se ha retrasado hasta las 6:30 de la mañana. Dirección de Carrera ha comunicado que a las 6:00 hora española se abrirá el pit lane y a las 6:30 se espera que comience la carrera, eso siempre y cuando la lluvia lo permita.

El problema es que, si el helicóptero médico no puede volar, no se puede correr. Según comentó el director de carrera, Graham Webber, en algunos circuitos pueden usar las calles con la ambulancia, pero como en este circuito el hospital está a más de 45 minutos en coche, necesitan el helicóptero médico por si hay cualquier accidente que requiera de intervención inmediata.