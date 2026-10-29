Te contamos cuándo es, los horarios y el canal de televisión para ver en directo el GP de Malasia del Mundial de MotoGP 2026 Marc Márquez lidera la clasificación de pilotos del Mundial de MotoGP 2026

El Mundial de MotoGP 2026 se está acercando a su final y todavía estamos a la espera de saber quién lo ganará, ya que hay máxima igualdad en estos momentos en la clasificación. Este GP de Malasia va a ser muy importante, pero, obviamente, no determinante. Ahora mismo Marc Márquez es primero y a diez puntos está Jorge Martín, mientras que el podio, algo más alejado, está Marco Bezzecchi. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo lo que suceda en el Circuito Internacional de Sepang.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Malasia: todos los horarios por días

Viernes 30 de octubre

El GP de Malasia comenzará el viernes 30 de octubre con las primeras sesiones de entrenamientos libres y de prácticas con las que los pilotos tratarán de familiarizarse lo antes posible con el Circuito Internacional de Sepang. Tras la cancelación de la prueba de Australia hace unos días, todos los amantes de este deporte están deseando ya ver a Álex Márquez y al resto de pilotos que participan en el Mundial de MotoGP 2026.

FP1 Moto 3 – 2:00 – 2:35 horas.

FP1 Moto 2 – 2:50 – 3:30 horas.

FP1 MotoGP – 3:45 – 4:30 horas.

Moto3 Practice – 6:15 – 6:50 horas.

Moto2 Practice – 7:05 – 7:45 horas.

MotoGP Practice – 8:00 – 9:00 horas.

Sábado 31 de octubre

Llegará el sábado 31 de octubre y los pilotos tendrán que afrontar una jornada apasionante en la que tras las últimas sesiones de entrenamientos libres se tendrán que volver a subir a sus motos para que se celebren las clasificaciones en el Circuito Internacional de Sepang. Posteriormente será la carrera al sprint del GP de Malasia y ahí se repartirán los primeros puntos del fin de semana para una clasificación del Mundial de MotoGP 2026 que está muy igualado.

FP2 Moto3 – 1:40 – 2:10 horas.

FP2 Moto2 – 2:25 – 2:55 horas.

FP2 MotoGP – 3:10 – 3:40 horas.

Q1 MotoGP – 3:50 – 4:05 horas – Q2 MotoGP – 4:15 – 4:30 horas.

Q1 Moto3 – 5:45 – 6:00 horas – Q2 Moto3 – 6:10 – 6:25 horas.

Q1 Moto2 – 6:40 – 6:55 horas – Q2 Moto2 – 7:05 – 7:20 horas.

Carrera al sprint del GP de Malasia – 8:00 – 8:45 horas – 10 vueltas.

Domingo 1 de noviembre

El colofón final del GP de Malasia será el domingo 1 de noviembre, ya que se disputarán las carreras de las tres categorías del Mundial de MotoGP 2026. El GP de Malasia, en el que correrán Pedro Acosta y el resto de pilotos, está programado para que comience a las 8:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los participantes tendrán que rodar durante 20 vueltas en el Circuito Internacional de Sepang.

Carrera de Moto3 – 5:00 horas. 15 vueltas.

Carrera de Moto2 – 6:15 horas. 17 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Malasia – 8:00 horas. 20 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Malasia de MotoGP 2026 online en vivo gratis

Dazn es el operador que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en España todo lo que ocurra durante el Mundial de MotoGP 2026. Esto significa que los entrenamientos libres, prácticas, clasificaciones y las carreras del GP de Malasia se va a poder ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene destinado a las motos. Los clientes podrán descargarse la aplicación de esta plataforma para disfrutar de todo lo que suceda en el Circuito Internacional de Sepang en vivo online y en streaming. Recordamos que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV en nuestro país.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que vaya sucediendo cada día en este frenético GP de Malasia del Mundial de MotoGP 2026. También vamos a publicar la crónica de cada prueba que se celebre en el Circuito Internacional de Sepang y compartiremos con nuestros lectores las reacciones de los protagonistas, donde prestaremos especial atención a los pilotos españoles.

Dónde escuchar por radio gratis el GP de Malasia de MotoGP

Todos aquellos amantes de este deporte y seguidores de pilotos españoles como Raúl Fernández, entre otros, que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming esta prueba del Mundial de MotoGP 2026 deben saber que podrán escuchar por la radio lo que suceda en el Circuito Internacional de Sepang. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrán conectar con el GP de Malasia para contar lo que esté ocurriendo allí.

Circuito del GP de Malasia de MotoGP

El Circuito Internacional de Sepang, situado cerca de Kuala Lumpur, es el escenario donde se disputará la decimonovena jornada del Mundial de MotoGP 2026, que es este GP de Malasia. La primera vez que acogió un Gran Premio fue en 1999 y este trazado tiene 5,54 kilómetros de longitud, teniendo 16 metros de ancho de pista y la recta más larga es de 920 metros. En total posee diez curvas de derechas y cinco de izquierda. Álex Márquez, en 2025, consiguió parar el cronómetro allí en 1:58:873, por lo que tiene la vuelta rápida.