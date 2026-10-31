Jorge Martín se retira del GP de Malasia y se complica el Mundial

Jorge Martín ha desistido. El piloto madrileño se ha bajado de la moto y no correrá en lo que resta del GP de Malasia de MotoGP. Se probó por la mañana en el FP2, el segundo entrenamiento libre, y tras el mismo tuvo una reunión con el doctor Ángel Charte, médico del campeonato, y su equipo en su oficina. Tras la misma, tomó la decisión de no continuar compitiendo en Sepang para recuperarse bien de su lesión en la muñeca.

«Jorge Martín se retirará del resto del GP de Malasia para continuar con la recuperación de su lesión», así lo anunciaba Aprilia justo antes de la Q1. Una decisión muy complicada para él, ya que esto le complica bastante las cosas en la bonita batalla por el campeonato que estaba teniendo con Marc Márquez. Lo ha intentado, pero finalmente no ha podido ser.

Martinator llegó aquí con una fractura sin desplazamiento del radio distal de la muñeca derecha tras su dura caída en la sprint del GP de Australia. Pero decidió competir e hizo todo lo posible para poder correr la sprint este sábado. Ya había avisado nada más llegar al trazado de Sepang que estaba allí porque se estaba jugando el Mundial, que si no se habría quedado en su casa con escayola y habría vuelto en Portimao dentro de un mes.

Objetivo Qatar

Finalmente, el dolor era demasiado fuerte, no podía frenar bien y tomó la decisión de priorizar su salud y volver cuando esté recuperado. «Jorge se sentía mejor hoy y no tenía un dolor fuerte, pero no tenía capacidad de frenar en la trazada correcta. No tenía sentido asumir riesgos. Miramos a Qatar», señaló Paolo Bonora, jefe de equipo de Aprilia, en DAZN.

El objetivo de Martinator ahora no es otro que recuperarse para intentar volver en el GP de Qatar: «El plan es regresar lo antes posible a España para seguir con su recuperación. Tenemos confianza en su capacidad de recuperación. No es una decisión fácil, nos estamos jugando el campeonato y cada punto cuenta, pero lo importante es su recuperación».

Ahora mismo, tras el segundo puesto de Márquez en la sprint de Malasia, Martín es segundo en la general del Mundial a 19 puntos del leridano y 33 de ventaja sobre su compañero de equipo Marco Bezzecchi, tercero en la clasificación. Pero esa renta con el 93 aumentará mañana si Marc consigue puntuar en la carrera larga.