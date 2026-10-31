Un imperial Pedro Acosta reina al sprint bajo la lluvia en Sepang y Márquez es más líder del Mundial

Pedro Acosta se ha llevado la victoria en la sprint del GP de Malasia de MotoGP y Marc Márquez da un golpe al Mundial. El 93 acabó segundo, por detrás del que será su compañero de equipo en 2027, mientras que Jorge Martín ha tenido que retirarse del Gran Premio para recuperarse de su lesión. De esta manera, el de Cervera le ha metido puntos a su principal rival y también a Marco Bezzecchi, que terminó tercero.

Álex Márquez partía desde la pole y lo hizo muy bien en la salida, reteniendo esa primera posición con su hermano Marc cuarto tras un toque con Ogura. Eso lo aprovechó el Tiburón de Mazarrón para meterle la moto y situarse tercero. Sin Martín en pista, el piloto de rojo no quería sustos. El objetivo era puntuar y llevar la moto a boxes. Además, seguía por delante de Bezzecchi, su otro rival en la lucha por el título, que era lo más importante.

Bagnaia firmó un salidón, pasando de décimo a sexto en unos giros. Álex tiraba del carro, seguido de Ogura y Acosta. En la segunda vuelta comenzaron a caer las primeras gotas y la sprint se convertía en una carrera flag to flag, la segunda de la historia de MotoGP. Pero los de arriba decidieron aguantar y mantenerse en pista con la moto de seco. En la tercera vuelta se iba al suelo Álex Márquez en la curva 14 y Ogura pasaba a ser el líder de la prueba.

El japonés lideró casi toda la carrera al sprint, hasta que Acosta le pasó a tres vueltas del final. La lluvia comenzaba a intensificarse en el circuito de Sepang y Ai fue perdiendo fuerza. Pedro fue el primero en aprovecharlo y luego lo hizo Marc. El mayor de los Márquez superó pocos giros después al piloto del Trackhouse para situarse segundo, a la estela del murciano. El nipón presentó batalla, pero, pese a estar en modo Mundial, el 93 ganó esa batalla.

Marco Bezzecchi también le acabó adelantando y subiendo al podio con los dos pilotos que formarán equipo en el Ducati Lenovo el próximo año. Mir, Viñales y Morbidelli habían entrado a cambiar la moto, pero la lluvia no llegó a cogerse con fuerza hasta la última vuelta. Ahí se intensificó bastante el agua que caía sobre el trazado malayo, pero ya era cuestión de aguantar y no merecía la pena entrar a cambiar la moto.

Al final, Márquez vio que no llegaba a Acosta y decidió aguantar para llevar la moto al box. Esa segunda posición le permitía sumar nueve puntos vitales para el campeonato, teniendo en cuenta que Martín no competirá más en este Gran Premio. El madrileño lo ha intentado, pero finalmente el dolor era demasiado fuerte y ha tenido que retirarse de la prueba antes de la clasificación.