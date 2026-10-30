Marc Márquez arranca mandando en Malasia con caída incluida y Jorge Martín acaba último

Marc Márquez ha empezado dominando en el GP de Malasia de MotoGP. El líder del campeonato fue el más rápido del día con un tiempo de 1:57.000, una décima más rápido que su hermano Álex Márquez, segundo, y Ai Ogura, tercero. Jorge Martín, por su parte, recibió el apto para competir el resto del fin de semana tras el FP1 pese a estar físicamente mermado por su caída en Australia. En la práctica apenas rodó tres vueltas y se volvió a boxes tras un susto con la Aprilia. Terminó último y tendrá que pasar por el peaje de la Q1.

El mayor de los Márquez, que ya ha sido el más rápido durante la sesión matinal de entrenamientos libres (FP1), ha vuelto a liderar la Practice con su tiempo de 1:57.000, lanzando un primer aviso a sus rivales pese a sufrir una caída durante el desarrollo del entrenamiento, y abriendo de la mejor manera un nuevo capítulo en su lucha por el título con Martín, que sin duda está arriesgando para poder sumar puntos y no verse tan rezagado, con la esperanza de ir a más.

De momento, el gran rival de Marc Márquez es su hermano Alex Márquez, del Gresini satélite de Ducati, quien ha respondido en segunda posición a 109 milésimas (1:57.109), mientras que Ai Ogura ha completado el top-3 a 167 milésimas (1:57.167) del mejor registro del día. Por su parte, la nota destacada de la jornada la ha protagonizado precisamente Jorge Martín, quien apenas ha completado dos vueltas a la pista antes de bajarse de la moto para priorizar su descanso y recuperación de cara al sábado, terminando en la 21ª posición con un crono de 1:59.670.

Tras el trío de cabeza, Pedro Acosta ha finalizado cuarto con un tiempo de 1:57.380, a 380 milésimas del líder. A su estela se han situado los italianos Fabio Di Giannantonio, quinto a 442 milésimas (1:57.442), y Marco Bezzecchi, sexto a 475 milésimas (1:57.475). El grupo de diez pilotos que han certificado el billete directo a la Q2 lo han completado Enea Bastianini, séptimo; Maverick Viñales, octavo; Franco Morbidelli, noveno; y el retornado Joan Mir, décimo a 618 milésimas de la cabeza (1:57.618).

Bagania pasará otra vez por la Q1

En el lado opuesto, varios de los nombres habituales no han podido meterse entre los diez primeros y deberán jugarse el pase en la Q1 del sábado. Ha sido el caso de Johann Zarco, undécimo a 805 milésimas (1:57.805), y del italiano Francesco Bagnaia, duodécimo a 807 milésimas (1:57.807), tras sufrir ambos sendas caídas en la sesión. Tampoco ha alcanzado el corte directo el rookie Diogo Moreira, decimotercero a 913 milésimas (1:57.913), por lo que del 11º clasificado en adelante afrontarán la primera tanda de clasificación en busca de las dos últimas plazas de repesca.