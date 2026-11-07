Bandera roja en MotoGP: Bagnaia es retirado en camilla tras un fuerte accidente con Aldeguer

La bandera roja paró la carrera al sprint de Qatar en MotoGP. Pecco Bagnaia tuvo que ser retirado en camilla tras sufrir un fuerte accidente al final de la primera vuelta. Aldeguer se tiró por el interior para adelantar a Acosta y, al superarle y cerrarse Pecco, tocó la rueda trasera de la Ducati roja y el italiano salió por orejas. La caída fue bastante fuerte y tuvo que ser trasladado en camilla al centro médico de inmediato, aunque estaba consciente.

La carrera se paró durante unos minutos y todos los pilotos se marcharon a boxes. Unos minutos después, una vez fue retirado el piloto de Ducati Lenovo, Dirección de Carrera dio la orden de reanudar la carrera a 10 vueltas. Aldeguer fue sancionado con una doble long lap.

Durísima caída de Pecco Bagnaia, que sale consciente y retirado en camilla Bandera roja en la sprint de Qatar 🚩 #QatarGP 🇶🇦 #MotoGP 🏁 https://t.co/e6PqPCzzKW — DAZN España (@DAZN_ES) November 7, 2026

Ángel Charte, médico de MotoGP, desveló que «los exámenes médicos iniciales realizados a Francesco Bagnaia en el centro médico del Circuito Internacional de Lusail han revelado dos fracturas en su pie derecho, que afectan al cuarto y quinto metatarsiano. Esta misma noche, el piloto será trasladado a un hospital en Doha para someterse a pruebas adicionales que determinen si las fracturas requieren intervención quirúrgica».