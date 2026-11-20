Vivió 103 años, protagonizó algunas de las películas más míticas de la historia del cine y fue testigo de casi un siglo de Hollywood. Pero cuando le preguntaban por la vejez, Kirk Douglas no hablaba de premios ni de éxitos, sino de algo mucho más íntimo: la ausencia de quienes había querido. «Cuando te haces mayor, pierdes a muchos amigos y tus recuerdos se vuelven muy valiosos», confesó a los 90 años. Una reflexión sencilla y profunda sobre una de las caras más duras de vivir mucho tiempo.

«Ojalá hubiera sabido valorar más a mis amigos»

Kirk Douglas pronunció estas palabras en 2007, al presentar su libro de memorias Let’s Face It, escrito cuando acababa de cumplir 90 años. En una entrevista con el diario The Washington Times, el actor fue todavía más concreto: «Una cosa de tener 90 años es que pierdes demasiados amigos», explicó, antes de recordar a algunos de ellos, como Frank Sinatra o Burt Lancaster. Y añadió una frase que encierra una lección para cualquiera: «Ojalá hubiera sabido valorar más a mis amigos».

En esa misma época, en otra entrevista, explicó que le costaba opinar sobre el Hollywood de entonces precisamente por eso: porque, con los años, había perdido a muchos amigos y sus recuerdos se habían vuelto lo más valioso que tenía.

A los 100 años: «Todos se han ido. Me siento solo»

Una década después, al cumplir 100 años, Kirk Douglas volvió sobre la misma idea con una sinceridad todavía mayor. En declaraciones recogidas por la revista Variety, reconoció que leía sobre Hollywood y ya no conocía a nadie. «¿Dónde está Burt? ¿Dónde está Laurence Olivier? Todos se han ido. Los echo de menos. Me siento solo», confesó.

Su reflexión pone voz a una realidad que viven muchas personas mayores: cuanto más se alarga la vida, más despedidas acumula. Una idea que conecta con otras voces que han reivindicado el lugar de los mayores en la sociedad, como la de Joan Manuel Serrat, que también ha hablado del paso del tiempo y de cómo la sociedad trata a quienes envejecen.

Burt Lancaster, el amigo al que más echaba de menos

Entre todos los nombres que recordaba, uno aparecía una y otra vez: Burt Lancaster. Ambos actores compartieron cartel en siete películas y mantuvieron una amistad tan sólida como peculiar, llena de bromas y rivalidad. Lancaster llegó a decir con humor que Kirk sería el primero en admitir que era difícil trabajar con él, y que él mismo sería el segundo. Su complicidad dentro y fuera de la pantalla convirtió a la pareja en una de las más recordadas del Hollywood clásico.

Lancaster murió en 1994, y Douglas lo siguió recordando durante décadas. Su caso refleja algo que muchas personas viven al envejecer: no se echa de menos solo a la familia, sino también a esos amigos con los que se ha compartido una vida entera.

Kirk Douglas, una vida de leyenda

Nacido como Issur Danielovitch el 9 de diciembre de 1916 en Amsterdam, en el estado de Nueva York, en una familia muy humilde de inmigrantes, Kirk Douglas se abrió camino hasta convertirse en una de las grandes estrellas del cine. Protagonizó títulos como Espartaco, Senderos de gloria, El loco del pelo rojo o Los vikingos. Pese a sus tres nominaciones, solo recibió un Óscar honorífico por su trayectoria.

Murió el 5 de febrero de 2020, a los 103 años. Su reflexión sobre la vejez, sin embargo, sigue siendo una de las frases célebres que más emocionan, porque recuerda algo que todos acabamos sabiendo tarde: que el tiempo con las personas que queremos es limitado. Y que, como él mismo lamentaba, merece la pena valorarlas mientras están a nuestro lado.