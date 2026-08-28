Las Cabañuelas de Jorge Rey avanzan lo que llega en septiembre y no son buenas noticias: «La borrasca que se afronta es un fiel reflejo»

Avanzan lo que llega en septiembre y no son buenas noticias, Jorge Rey no duda en buscar en las Cabañuelas un avance a un tiempo que puede convertirse en una auténtica pesadilla. Lo que podría pasar en breve, nos sitúa en un punto de no retorno que podría acabar siendo el que nos acompañará en breve. Es hora de conocer lo que podría pasar en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y lo hace de una manera que será esencial que tengamos por delante.

El tiempo será el que nos dará un plus de buenas sensaciones en estos días en los que realmente cada gesto cuenta y podría acabar siendo el que nos dará estos días un avance importante. La realidad es que estamos ante un giro importante que podría acabar siendo lo que nos dará un extra de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que será el que nos sumergirá en un mes de septiembre que puede acabar siendo el que nos hará pensar en estos cambios que hasta la fecha desconocíamos.

La borrasca que llega no trae buenas noticias

La realidad es que tenemos por delante una situación poco común que se complica por momentos, lo que nos estará esperando es un cambio de ciclo que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar. En estos días en los que realmente cada gesto cuenta.

Es hora de reconocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y podría acabar siendo el que nos dará un elemento contra el que tendremos que luchar. Lo que puede pasar en breve es una situación que se complica por momentos.

Nos hemos acostumbrado a tener veranos de alta intensidad, pero también a vivir este cambio de tiempo de forma intensa y directa. Cuando menos nos damos cuenta lo que nos estará esperando es algo muy diferente. Afrontaremos este cambio que parece que llega a toda velocidad de una manera muy diferente.

Estos días que tenemos que empezar a tener en consideración un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es hora de conocer lo que puede pasar en estas fechas en las que realmente no tenemos buenas noticias, sino todo lo contrario.

Las Cabañuelas de Jorge Rey avanzan lo que llega en septiembre

Avanzan lo que llega en septiembre Las Cabañuelas de Jorge Rey, un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. El tiempo, tal y como avanza Jorge Rey desde su canal del tiempo, puede complicarse por momentos, una situación que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar.

La AEMET parece que le da la razón a este experto y ya nos sitúa en una previsión del tiempo de cara al fin de semana que pone los pelos de punta. Tal y como nos explican desde su web: «Se prevé una tendencia a la estabilización en la Península con el alejamiento del sistema de bajas presiones protagonista en fechas previas. No obstante, persistirá un predominio de cielos nubosos o cubiertos en el cuadrante noroeste y Cantábrico, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Galicia, Asturias y León. Serán más intensos a primeras horas cuando podrían ser localmente fuertes en el oeste de Galicia, tendiendo a menos a lo largo del día. Con baja probabilidad también podrán afectar a zonas aledañas de forma aislada. Cielos nubosos con nubes medias y altas en Baleares, Melilla y extremo este peninsular donde tenderá a despejar. Se prevé que generen tormentas ocasionales, en general secas, pero que podrían ser localmente fuertes en puntos del extremo sureste. Poco nuboso o despejado en el resto de la Península. En Canarias, cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas en el norte de las islas montañosas; poco nuboso en el resto. Bancos de niebla matinales en el tercio noroeste peninsular, con calima en el tercio sureste, Melilla y Baleares. Las temperaturas máximas ascenderán en la mitad occidental de la Península, de forma localmente notable en el extremo noroeste, y bajarán en Baleares y en el tercio este peninsular, donde también lo harán de forma locamente notable. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso, salvo en Canarias y Galicia con pocos cambios. No bajarán de 20 grados en litorales mediterráneos y bajo Ebro».

Las alertas estarán activadas: «Posibles chubascos y tormentas localmente fuertes en el sureste peninsular así como de madrugada en Galicia. Temperaturas máximas en descenso localmente notable en el tercio este peninsular y en ascenso también localmente notable en el extremo noroeste. Alisio con probables rachas muy fuertes en Canarias. Soplará viento de componente oeste en la Península y Baleares, acompañado de componente sur en Galicia y Cantábrico y de componente norte en el suroeste. Se prevé moderado en zonas de litoral amainando en el Mediterráneo. Flojo en el resto. Podrán darse intervalos fuertes y rachas muy fuertes en puntos de costa de Galicia y Asturias. Alisio en Canarias con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas».