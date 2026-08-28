Hoy, 28 de agosto de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se presentará poco nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas descenderán, excepto las máximas en el litoral que permanecerán estables. Un viento flojo a moderado de componente oeste irá cediendo hacia el final del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 28 de agosto

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

La jornada comienza con un cielo despejado que da la bienvenida al día en Barcelona, donde el sol se despereza lentamente y promete iluminar un ambiente cálido. A primeras horas de la mañana, la temperatura ronda los 27 grados, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 33, haciendo que la calidez se sienta aún más intensa. A medida que avance el día, el viento del este soplará suavemente a unos 10 km/h, creando una brisa refrescante que aliviará un poco la humedad, que alcanzará su punto más alto. Hay una leve posibilidad de que algunas nubes pasajeras se asomen, pero no se espera lluvia.

Ya por la tarde, el cielo se tornará ligeramente más nublado, sin embargo, el sol sigue reinando con contundencia. Las temperaturas se elevarán, alcanzando un máximo de 33 grados, mientras que la sensación puede seguir siendo un poco más cálida. La tarde se desarrollará en un ambiente pesado, marcado por una humedad que puede llegar a ser incómoda. Al caer la noche, el sol se despedirá a las 20:30, dejando una temperatura agradable de 26 grados, perfecta para disfrutar de una velada parisina.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris con viento fuerte

El cielo se presenta cubierto y gris en L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de cambios meteorológicos que alterarán la cotidianidad. En la madrugada, la temperatura ronda los 26 grados, pero a medida que avanza la mañana, el viento comienza a soplar con fuerza desde el este, alcanzando hasta 15 km/h, mientras una ligera probabilidad de lluvia del 25% se cierne en el ambiente.

A medida que nos adentramos en la tarde, el cielo se despeja pero la temperatura máxima se eleva a 33 grados, contrastando con la fresca sensación de la mañana. Sin embargo, las ráfagas de viento pueden superar los 40 km/h, generando una sensación térmica que podría hacer que el calor se sienta más intenso. Ante esta situación, es recomendable llevar siempre un paraguas a mano, no vaya a ser que las nubes decidan soltar alguna sorpresa.

Ambiente caluroso con nubes suaves en Badalona

La jornada comienza en Badalona con un cielo mayormente despejado y una temperatura que se sitúa en torno a los 24 grados. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando su pico de 33 grados a mediodía. Aunque hay un 35% de probabilidad de lluvia hasta el mediodía, las posibilidades son moderadas y no se prevé que el agua haga acto de presencia por la tarde-noche. La humedad, que puede llegar al 70%, dará una sensación térmica similar a la temperatura máxima, sumando un toque de pesadez al ambiente.

Durante la tarde, el cielo se tornará ligeramente nublado, brindando un respiro ante el calor, mientras que el viento soplará de forma leve, alcanzando los 10 km/h. Con el sol asomando a las 07:13 y despidiéndose a las 20:30, Badalona disfrutará de más de 13 horas de luz. La jornada se presenta calurosa, pero sin grandes contrastes, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre en un día bastante atractivo.

Cielo despejado y ambiente tranquilo en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo mayormente estable, con un cielo ligero y algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 33 grados y aunque hay una leve probabilidad de lluvia por la mañana, no se esperan sorpresas en la tarde-noche. El viento soplará suavemente, lo que contribuirá a una buena sensación térmica.

Aprovechar el día será un deleite, ideal para pasear o disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente tranquilo que invita a salir y relajarse. Es un buen momento para una caminata por el parque o simplemente contemplar el entorno.