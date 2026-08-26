Jorge Rey se adelanta a la AEMET y manda un aviso a España: «El Niño trae DANAS peligrosas»

El Niño trae DANAS peligrosas, Jorge Rey se adelanta a la AEMET y manda un aviso a España. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, con algunas novedades que podrían acabar siendo las que nos acompañarán en unas jornadas cargadas de actividad. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y lo hace de una manera especial.

Estamos mirando al cielo, intentando aprovechar al máximo estos días de vacaciones que parece que han acabado llegando de una manera diferente. Estas jornadas en las que realmente podremos empezar a ver llegar un cambio de tendencia esencial. Un giro radical que podría acabar siendo el que nos acompañará en breve. En unos días en los que un experto como Jorge Rey no duda en adelantarse a todos con un aviso para España que pone los pelos de punta y nos sitúa en un punto de no retorno, este aviso puede cambiarlo todo.

Se adelanta a la AEMET y manda un aviso a España Jorge Rey

El joven que en su día predijo la llegada de Filomena, no duda en lanzar una seria advertencia para España. Los expertos de la AEMET no dudan en estar pendientes de todas las señales que un fenómeno cíclico nos está dando. Una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve.

Este cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará llegando a toda velocidad, puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Con una mirada puesta a un cambio de ciclo que puede hacernos pensar en prepararnos para lo peor, en especial, en estos días en los que tocará sacar de nuevo el paraguas.

Lo que nos estará esperando es este cambio que nadie hubiera deseado y que puede acabar siendo una auténtica pesadilla. Son tiempos de aprovechar al máximo unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. El tiempo se acabará convirtiendo en algo esencial en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

En este vídeo viral Jorge Rey se adelanta a todos y nos da un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días de vuelta a la rutina.

El Niño trae DANAS peligrosas

Este nuevo vídeo de Jorge Rey trae DANAS peligrosas y lo hace de tal forma que deberemos empezar a pensar en cambios importantes a la hora de hacer planes en breve. Es clave estar pendientes de una previsión del tiempo que puede ir cambiando por momentos.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «La situación se inestabilizará con la llegada de un frente por el noroeste que oscurecerá progresivamente los cielos para dejarlos nubosos o cubiertos y extenderá las precipitaciones por el noroeste y el Cantábrico, especialmente en la mitad occidental de Galicia, donde se esperan chubascos acompañados de tormentas fuertes, con granizo y con acumulados significativos. Por la tarde se esperan chubascos con tormentas fuertes en el Pirineo occidental. Por el contrario, bajo la influencia de altas presiones en el Mediterráneo, se espera un tiempo estable en el resto de la Península y Baleares, con cielos con intervalos de nubes medias y altas en el centro y este de la Península y despejados en el sur, sin descartar algunos chubascos débiles en los litorales mediterráneos. En Canarias, se esperan intervalos de nubes en la vertiente norte de las islas y cielos despejados en la sur. Brumas en montañas del tercio noroeste y matinales en zonas del Estrecho. Calima débil en el este peninsular y Baleares. Las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico, el valle del Ebro, la meseta norte y el sistema Ibérico, incluso de forma notable en el Cantábrico oriental; bajarán en los litorales mediterráneos y del golfo de Cádiz y se mantendrán sin cambios en el resto. Se podrán superar los 35 grados en el valle del Ebro, el prelitoral valenciano y las zonas bajas del sudeste. Las mínimas subirán en la vertiente mediterránea y bajarán en el resto. No se esperan variaciones relevantes en las temperaturas de Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas fuertes con granizo y con acumulados significativos en la mitad occidental de Galicia y, por la tarde, chubascos y tormentas fuertes en el Pirineo occidental. Rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) en puntos de la meseta norte y montañas del norte. Temperaturas elevadas en el Ebro, Cantábrico oriental y Baleares. Ascenso notable de las temperaturas máximas (superiores a 6 grados) en el Cantábrico oriental. El viento soplará moderado del suroeste en buena parte de la Península, con algunos intervalos fuertes y sin descartar rachas muy fuertes en puntos de la meseta norte y montañas del norte. En el arco mediterráneo y Baleares, el viento será del este, flojo o moderado; en el mar de Alborán, poniente moderado y con algunos intervalos fuertes. En el Cantábrico oriental, el viento rolará de sur a noroeste, con algún intervalo fuerte. En Canarias, el alisio será moderado».