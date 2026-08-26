El cielo se presentará poco nuboso, con algunas nubes altas y un ascenso notable en las temperaturas, especialmente en el valle del Ebro. El viento será flojo, aumentando a moderado por la tarde, predominando del sur y sureste en varias zonas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

Este miércoles en Zaragoza, el cielo se despeja lentamente, sin rastro de nubes que amenacen la calma. Con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 40 grados, la jornada promete ser cálida y ni rastro de lluvias en el horizonte. Mientras el sol se eleva tímidamente a las 07:23, el ambiente se irá llenando de luz, aunque la brisa será notable, con ráfagas que alcanzarán hasta 40 km/h.

Ya por la tarde, el calor se intensificará, ofreciendo una sensación térmica que superará los 40 grados, volviendo el ambiente algo pesado aunque con la alegría de un día soleado. Al caer la noche, la temperatura descenderá hasta los 26 grados, brindando un agradable respiro. Con casi 13 horas de luz, la puesta de sol a las 20:46 cerrará un día radiante y sin sorpresas meteorológicas.

Calatayud: brisa inquieta y posibles lluvias

La jornada en Calatayud comienza envuelta en una atmósfera inquieta, donde se siente una brisa que anuncia cambios. Con el sol asomándose tímidamente por el horizonte, el cielo muestra un tono grisáceo que sugiere la posibilidad de imprevistos a medida que avanza el día.

A medida que la mañana avanza, se prevé un ligero ascenso en la temperatura, alcanzando hasta 35 °C, pero la sensación térmica podría llegar a ser más intensa, en torno a los 36 °C. Sin embargo, por la tarde se intensificarán las ráfagas de viento, superando los 45 km/h, lo que, combinado con una alta humedad, puede crear un ambiente agobiante. Dada la inestabilidad, es recomendable llevar paraguas a mano; las lluvias podrían hacer su aparición inesperadamente.

Tarazona: cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo en Tarazona transcurre con cielos mayormente despejados, donde las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 35 grados. La brisa suave del sureste, con ráfagas leves, ofrecerá un ambiente bastante agradable durante la jornada, sin riesgo de lluvia.

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo por el paisaje local o para llevar a cabo las actividades del día a día. Aprovecha la ocasión para salir y disfrutar del entorno, ya que el tiempo invitará a estar al aire libre con total comodidad.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET