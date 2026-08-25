Aviso de Jorge Rey por un desplome nunca visto en agosto en España: «Las máximas pueden bajar de 20 grados»

Este nuevo aviso de Jorge Rey traerá una serie de novedades importantes en estos días en los que las máximas pueden bajar de 20 grados. Estamos viviendo una recta final del mes de agosto en el que todo puede hacerse realidad. En unas jornadas que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en breve. Con algunos ingredientes que, sin duda alguna, acabarán marcando un antes y un después, en un tiempo en el que todo puede ser posible.

La realidad es que estamos ante un mes de agosto en el que el desplome de las temperaturas puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que realmente tendremos que poner en práctica un giro radical que puede acabar siendo lo que nos haga ver un inicio del otoño antes de tiempo. Jorge Rey, lleva tiempo en un punto de no retorno que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Las máximas van a experimentar un importa descenso de las temperaturas de tal forma que tocará estar preparados para lo peor.

Jorge Rey lanza un aviso de un desplome de las temperaturas nunca visto en agosto

España se prepara para una novedad que puede llegar en cualquier momento. Lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Una novedad plena que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Es momento de estar pendientes de esta vuelta a la rutina que puede acabar siendo lo que nos dará un destacado cambio de tendencia que será el que nos acompañará en breve. Después de un verano con temperaturas superiores a los 40 Grados. Un cambio de tendencia que será el que nos acompañará en unos días de gran importancia.

Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podría ser una realidad. El tiempo se convierte en algo más destacado cuando empezamos con una de las operaciones retorno más importantes del año.

Son muchos los que están pendientes de un cielo que debe darlos estas jornadas en las que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. El tiempo se convierte en un elemento que Jorge Rey nos desvela poco a poco en sus redes sociales antes que nadie.

Pueden bajar de 20 grados

La realidad es que este vídeo viral de Jorge Rey se ha convertido en una auténtica novedad que puede ser esencial en estas jornadas del mes de agosto. Es importante estar pendientes de este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días de verano que serán todo lo contrario.

La AEMET no duda en apostar por un cambio de tendencia en el tiempo que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Tal y como nos explican en esta previsión del tiempo que coincide con Jorge Rey: «La situación se inestabilizará con la llegada de un frente por el noroeste que oscurecerá progresivamente los cielos para dejarlos nubosos o cubiertos y extenderá las precipitaciones por el noroeste y el Cantábrico, especialmente en la mitad occidental de Galicia, donde se esperan chubascos acompañados de tormentas fuertes, con granizo y con acumulados significativos. Por el contrario, bajo la influencia de altas presiones en el Mediterráneo, se espera un tiempo estable en el resto de la Península y Baleares, con cielos con intervalos de nubes medias y altas en el centro y este de la Península y despejados en el sur, sin descartar algunos chubascos débiles en los litorales mediterráneos. En Canarias, se esperan intervalos de nubes en la vertiente norte de las islas y cielos despejados en la sur. Es posible la formación de brumas en montañas del tercio norte y matinales en zonas del Estrecho. Calima débil en el este peninsular y Baleares. Las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico, el valle del Ebro, la meseta norte y el sistema Ibérico, incluso de forma notable en el Cantábrico oriental; bajarán en los litorales mediterráneos y del golfo de Cádiz y se mantendrán sin cambios en el resto. Se podrán superar los 35 grados en el valle del Ebro, el prelitoral valenciano y las zonas bajas del sudeste. Las mínimas subirán en la vertiente mediterránea y bajarán en el resto. No se esperan variaciones relevantes en las temperaturas de Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas fuertes con granizo y con acumulados significativos en la mitad occidental de Galicia. Rachas muy fuertes en puntos de la meseta norte y montañas del norte. Temperaturas elevadas en el Ebro, Cantábrico oriental y Baleares. Ascenso notable de las temperaturas máximas en el Cantábrico oriental. El viento soplará moderado del suroeste en buena parte de la Península, con algunos intervalos fuertes y sin descartar rachas muy fuertes en puntos de la meseta norte y montañas del norte. En el arco mediterráneo y Baleares, el viento será del este, flojo o moderado; en el mar de Alborán, poniente moderado y con algunos intervalos fuertes. En Canarias, el alisio será moderado».