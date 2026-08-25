Cielo poco nuboso con algunas nubes altas en toda la provincia. Las temperaturas mínimas descenderán y las máximas se mantendrán en ligero descenso o sin cambios. El viento será flojo, predominando del suroeste en el sistema Ibérico y variable en el resto. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y viento suave

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente, adornado por un suave manto de nubes que se entrelazan con destellos de sol durante la mañana. Con temperaturas que rondarán los 23 grados, es un buen día para disfrutar de un paseo, aunque habrá que estar atentos a las ráfagas de viento que podrían sorprender, alcanzando hasta 25 km/h. La sensación térmica mantendrá un nivel placentero, con un máximo que se asomará a los 34 grados en las horas centrales del día.

Ya por la tarde, el sol se comportará como un tímido invitado que, tras calentar el ambiente, se despedirá en un espléndido ocaso hacia las 20:48. Las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 30 grados, sin riesgo de lluvia que empañe la jornada. La humedad, por su parte, será manejable, destacando un ambiente agradable y soleado, ideal para despedir esta hermosa jornada en la ciudad.

Calatayud: brisa fresca y tormenta inminente

En Calatayud, la brisa fresca de la mañana trae consigo una sensación de inestabilidad, con nubes que se agrupan en el cielo y prometen cambios. El amanecer comienza tranquilo, con temperaturas que rondan los 19 grados. A medida que avance el día, el cielo se cubrirá y la probabilidad de lluvia aumentará, mientras el viento sopla a 10 km/h, soplando desde el este.

Sin embargo, por la tarde la situación se tornará más complicada, ya que se prevén rachas fuertes de hasta 75 km/h y temperaturas que alcanzarán un máximo de 32 grados, lo que generará una sensación térmica de hasta 33 grados. La humedad, que puede llegar hasta un 75%, contribuirá a un ambiente denso. Por ello, es aconsejable tener a mano un paraguas y estar preparados para el clima cambiante.

Tarazona: ambiente agradable con cielo nublado

El tiempo presenta una jornada mayormente estable, con temperaturas que se moverán entre los 17 y 31 grados. Durante la mañana, el cielo se mostrará algo nublado y aunque hay leves vientos del oeste, no se esperan lluvias en el transcurso del día.

Con un ambiente agradable, es un momento ideal para disfrutar de un paseo por las calles y parques locales. Aprovecha esta oportunidad para realizar actividades al aire libre y sentir la calidez del día.