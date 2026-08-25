Mercedes Martín y la AEMET coinciden y avisan por lo que llega hoy: «Precipitaciones más abundantes de lo habitual

La AEMET y Mercedes Martín coinciden y avisan por lo que puede pasar hoy, se esperan precipitaciones más abundantes de lo habitual. Tocará prepararse para lo peor con una serie de elementos que parece que nos harán despedirnos de forma total y directa de un verano que está llegando a su final. Lo que podría pasar en estos días es un importante cambio que será el que nos acompañará en unos momentos en los que cada detalle cuenta.

El tiempo en estas próximas jornadas acabará siendo el que nos acompañará en breve. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en breve. De tal forma que tocará empezar a visualizar en estos días un cambio de tendencia que será el que nos acompañará en breve. Es hora de conocer en estos días un cambio que será el que nos acompañará en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Este elemento que será el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estas jornadas en las que tocará saber qué es lo que nos estará esperando.

Nos esperan precipitaciones más abundantes de lo habitual

Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que será el que nos acompañará en breve.

Es hora de apostar claramente por una novedad que parecía que no terminaba de llegar. Nos enfrentamos a la llegada de un otoño que puede acabar siendo el que nos dará un plus de buenas sensaciones, de tal forma que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará convirtiéndose en una dura realidad. Es momento de poner en práctica esta situación que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos dará un destacado cambio de tendencia. En estas jornadas en las que cada gesto cuenta, tendremos que ver llegar algo para lo que quizás no estamos del todo preparados. Las lluvias van a ser un problema que se potenciarán con la llegada de una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca.

Avisan la AEMET y Mercedes Martín ante lo que llega hoy

Lo que llega hoy a España es el motivo del aviso de la AEMET y Mercedes Martín que, sin duda alguna, pueden acabar siendo lo que nos dará un cambio de tendencia importante. En estos días en los que cada detalle puede ser esencial y tocará saber qué es lo que nos estará esperando.

Tal y como nos explica en esta previsión del tiempo Mercedes Martín: «La llegada de una borrasca atlántica marcará el tiempo esta tarde en buena parte de la Península. Una vaguada en altura favorecerá el desarrollo de tormentas y chubascos muy intensos, acompañados de rachas de viento muy fuertes y granizo. En el norte de Cáceres, sur de Salamanca y Ávila, el sistema Central abulense y la sierra de San Vicente podrían acumular alrededor de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. También se esperan registros de unos 15 l/m² en una hora en puntos del valle del Tajo y de las provincias de León, Zamora, Salamanca y Ourense. El viento podrá superar los 70 km/h en las mesetas de Zamora, Salamanca y Valladolid, donde permanecen activos avisos amarillos».

Siguiendo con la misma previsión: «La situación más adversa se espera durante esta tarde y las primeras horas de la noche en Aragón y Cataluña. Las tormentas podrán dejar precipitaciones muy intensas en poco tiempo, rachas por encima de los 90 km/h y granizo de gran tamaño. El aviso naranja se mantiene activo en el Pirineo y Prepirineo de Huesca, el sur de Huesca, el Valle de Arán, el Pirineo de Lleida, la Depresión Central de Lleida y zonas de Barcelona. En estas áreas podrían acumularse hasta 30 l/m² en una hora y 60 l/m² en 12 horas».

Las temperaturas serán las grandes protagonistas de estos días: «Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada, especialmente en algunos puntos del oeste y del norte del sistema Central. En los litorales mediterráneos y los archipiélagos, en cambio, se mantendrán más estables e incluso podrán subir localmente. El viento soplará principalmente del suroeste o sur, moderado y con intervalos fuertes. No se descartan rachas muy fuertes en Galicia, las mesetas y zonas montañosas del norte. El peligro de incendios seguirá siendo elevado en diversas áreas, con niveles extremos en puntos del País Vasco, Navarra, La Rioja y Castilla y León, y muy altos o extremos en otras zonas del centro, la Meseta Sur, Andalucía oriental y el norte peninsular».