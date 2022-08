Todo sobre Mercedes Martín, presentadora de Antena 3: su edad, pareja, estudios...

Mercedes Martín es una presentadora de Antena 3 que se ha ganado a pulso su lugar en la pequeña pantalla. Unos estudios en los que destacó, pareja y familia que la apoyaron en su misión de convertirse en presentadora. Saber un poco más de Mercedes Martín nos ayuda a conocerla en primera persona, sabiendo el esfuerzo que ha realizado y realiza a diario para mantenerse en lo más alto. Esto es todo lo que sabemos de esta presentadora de Antena 3 que a su edad ha conseguido un objetivo enorme.

Mercedes Martín, presentadora de Antena 3: edad, pareja, estudios

View this post on Instagram A post shared by MERCEDES MARTÍN (@mercedesmartin__)

Cada mañana en Antena 3 Mercedes Martín es la encargada de informarnos sobre el tiempo, si seguirán las olas de calor, lloverá o refrescará. Quizás no nos suene del todo su cara, pero seguro que la hemos visto en más de una ocasión dictando las directrices de un tiempo que va cambiando por momentos. No es fácil su papel de presentadora, pero consigue destacar gracias a su formación y estilo.

Nacida en Écija, Cádiz, es una amante de la naturaleza que ha convertido su pasión en profesión. Estudió Oceanografía en la Universidad de Cádiz y amplió mis estudios sobre teledetección aplicada en la TUM. Esta mente inquieta no ha dudado en apostar por la formación para llegar hasta lo más alto.

En Reino Unido mejoró su inglés mientras trabajó en el Natural History Museum de Londres. A su regreso a España decidió especializarse en meteorología. En TV1 consiguió emprender el camino de la comunicación, la que acabó siendo su verdadera pasión, Mercedes Martín tiene un don una transmitir palabras.

Martín llegó a Antena 3 en donde se hizo un hueco en el espacio de El Tiempo, por la mañana es la encargada de indicar a los telespectadores la previsión para poder prepararse y estar listos para iniciar la jornada. Esta mujer ha conseguido que estén pendientes del tiempo millones de personas en nuestro país.

En cuanto a su vida privada, la mantiene en secreto al máximo posible. No revela nada de lo personal, pero aún así no ha podido evitar que la relacionen con el actor de moda. Raúl Peña famoso por ser uno de los protagonistas de ‘Un paso adelante’. Ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la relación. De momento Mercedes vive centrada en su trabajo y escapadas a la naturaleza, una de sus grandes pasiones, no hay ni rastro en redes sociales de ninguna pareja actual o pasada.