Lo peor de las lluvias todavía no ha llegado y la AEMET ya confirma la fecha de una nueva borrasca: un diluvio como nunca antes visto

La AEMET confirma la fecha de una nueva borrasca, llega lo peor de las lluvias que todavía no ha llegado, un diluvio como nunca antes visto. Es hora de empezar a prepararse para una temporada que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo peor que hayamos visto en años. En algunos puntos del país tenemos por delante una serie de avisos que ponen los pelos de punta.

Hemos visto en estos días pasados la fuerza de una lluvia que cae con intensidad en cuestión de minutos. Cuando llega la época del cambio de estación, cuando aparecen los primeros coletazos de un otoño que este año se espera que llegue acompañado de unas lluvias que pueden acabar siendo la peor pesadilla posible que tengamos en estos días pasados. La AEMET confirma la fecha de una nueva borrasca que podría acabar siendo histórica. Los mapas del tiempo parece que no traen buenas noticias, sino más bien todo lo contrario, la amenaza de lluvias está muy presente y puede convertirse en la peor de las pesadillas posibles.

Un diluvio como nunca antes visto

Lo que nunca antes hemos visto se ha convertido en una realidad, tenemos por delante una serie de cambios destacados que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Con la mirada puesta a una situación que puede generar una alarma importante en ciertas partes del país.

Ese fenómeno en el que las altas temperaturas del mar, acaba generando unas precipitaciones que pueden caer con mucha fuerza en cualquier parte del país. Lo que parece imposible se acaba convirtiendo en una dura realidad para la que vamos a estar del todo preparados.

El tiempo acabará siendo el enemigo más intenso de unas jornadas en las que volveremos a la normalidad a esta intensidad que puede acabar siendo la que nos dará un plus de buenas sensaciones. Es hora de conocer lo que puede pasar en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta.

Un aviso a tiempo, un cambio de planes o un giro radical en nuestro camino que nos invite a parar. La previsión del tiempo en estas fechas es más importante que nunca, tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que todo puede ser posible.

La AEMET ya confirma la fecha de una nueva borrasca

Lo peor de estas lluvias propias del otoño puede convertirse en una realidad, con un tiempo que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos acompañará en unas fechas en las que todo puede ser posible. El tiempo se convertirá en un problema que puede acabar generando más de una sorpresa.

Es hora de prepararse para lo peor con unas cifras que pueden acabar siendo históricas, la previsión del tiempo de la AEMET no deja lugar a dudas: «La situación se inestabilizará con la llegada de un frente por el noroeste que oscurecerá progresivamente los cielos para dejarlos nubosos o cubiertos y extenderá las precipitaciones por el noroeste y el Cantábrico, especialmente en la mitad occidental de Galicia, donde se esperan chubascos acompañados de tormentas fuertes, con granizo y con acumulados significativos. Por la tarde se esperan chubascos con tormentas fuertes en el Pirineo occidental. Por el contrario, bajo la influencia de altas presiones en el Mediterráneo, se espera un tiempo estable en el resto de la Península y Baleares, con cielos con intervalos de nubes medias y altas en el centro y este de la Península y despejados en el sur, sin descartar algunos chubascos débiles en los litorales mediterráneos. En Canarias, se esperan intervalos de nubes en la vertiente norte de las islas y cielos despejados en la sur.

Brumas en montañas del tercio noroeste y matinales en zonas del Estrecho. Calima débil en el este peninsular y Baleares.

Las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico, el valle del Ebro, la meseta norte y el sistema Ibérico, incluso de forma notable en el Cantábrico oriental; bajarán en los litorales mediterráneos y del golfo de Cádiz y se mantendrán sin cambios en el resto. Se podrán superar los 35 grados en el valle del Ebro, el prelitoral valenciano y las zonas bajas del sudeste. Las mínimas subirán en la vertiente mediterránea y bajarán en el resto. No se esperan variaciones relevantes en las temperaturas de Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas fuertes con granizo y con acumulados significativos en la mitad occidental de Galicia y, por la tarde, chubascos y tormentas fuertes en el Pirineo occidental. Rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) en puntos de la meseta norte y montañas del norte. Temperaturas elevadas en el Ebro, Cantábrico oriental y Baleares. Ascenso notable de las temperaturas máximas (superiores a 6 grados) en el Cantábrico oriental. El viento soplará moderado del suroeste en buena parte de la Península, con algunos intervalos fuertes y sin descartar rachas muy fuertes en puntos de la meseta norte y montañas del norte. En el arco mediterráneo y Baleares, el viento será del este, flojo o moderado; en el mar de Alborán, poniente moderado y con algunos intervalos fuertes. En el Cantábrico oriental, el viento rolará de sur a noroeste, con algún intervalo fuerte. En Canarias, el alisio será moderado».