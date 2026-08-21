España multiplicó por 90 la compra de aceite de oliva de Marruecos en el primer semestre de 2026 pese a ser el mayor productor mundial, según los datos extraídos por OKDIARIO de los registros del Ministerio de Economía. Esto supone un incremento del 8945% en términos interanuales. De esta forma, el país ibérico ha pasado de importar 641.072 euros de este líquido desde el país del norte de África en los primeros seis meses del 2025 a casi 58 millones de euros en el mismo periodo de este año.

En total, en lo que va de año, la economía española se ha hecho ya con casi 19 toneladas de aceite de oliva marroquí. En contraste, en el primer semestre del año pasado, este montante no superó apenas los 300 kg.

Es decir, España se ha puesto a importar con fuerza el aceite de oliva de Marruecos, pese a que es el mayor productor mundial con más de un 40% del total, según el Consejo Oleícola Internacional (COI).

Según fuentes del sector del aceite español, la cosecha del periodo 2025/2026 (que comienza en octubre) ha sido corta en España, mientras que Marruecos se encuentra en un periodo expansivo cíclico.

Otros importantes productores son Italia, Turquía y Túnez, que se baten en los mercados por intentar superar a España. Marruecos, por su parte, lleva años apostando por la extensión de este cultivo, intentando posicionarse entre las naciones más especializadas.

El aceite de oliva de Marruecos en España

Según afirma la Federación Interprofesional Marroquí del Olivo, «las exportaciones de aceitunas de mesa están experimentando un crecimiento significativo, mientras que las exportaciones de aceite de oliva muestran un gran potencial en diversos mercados», como en la Unión Europea (UE) o en Estados Unidos (EEUU).

«Marruecos pretende consolidar aún más su posición en este sector dentro de su comercio agroalimentario», asegura el sector aceitero de la nación norteafricana.

Aunque todavía queda mucho para desbancar a España, el olivo marroquí ocupa «aproximadamente 1.200.000 hectáreas de tierra cultivada en 400.000 explotaciones, con una producción media actual de 1.500.000 toneladas».

«Esta producción se ve incrementada por la producción de aceite de oliva (150.000 toneladas) y aceitunas de mesa en conserva (200.000 toneladas)», explica la interprofesional.

En ese contexto, la economía española ha decidido posicionarse como compradora, importando 19 toneladas de aceite de oliva marroquí en lo que va de año. Marruecos ha pasado de producir 80 millones de kg a 180 millones, lo que le sitúa como un gran actor en este mercado a nivel internacional.

Mientras tanto, la producción de este sector ha disminuido. «Ha sido de 1.300 millones de kg este año, pero mejoraremos en la próxima cosecha», han explicado a este periódico fuentes del sector.

Sin embargo, el año que viene Marruecos sufrirá un decaimiento, «hasta los 100 millones de kg», es decir, 80 millones menos que este año: A los países que han tenido buena producción les toca producción corta para el año que viene». Así, Túnez pasará de 512 millones de kg a alrededor de 250 o 300 millones, mientras que Turquía, que en esta cosecha superó los 400 millones de kg, se quedará «por debajo de 300 millones».