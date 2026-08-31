AEMET alerta del calor al inicio de semana: hasta 37 grados y noches tropicales antes del cambio de mes

Hasta 37 grados y noches tropicales antes del cambio de mes, la AEMET alerta del calor al inicio de semana. Despedimos agosto y lo hacemos por todo lo alto, con la mirada puesta a una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que pueden ser esenciales que tengamos en cuenta. Vamos a estar muy pendientes de una serie de detalles que, sin duda alguna, acabaremos teniendo en consideración. El tiempo se convierte en un auténtico dolor de cabeza y llega de tal forma que tocará mirar el calendario para saber en qué mes estamos.

Los expertos no dudan en lanzar una importante advertencia que puede sumergirnos de lleno en estos 37 grados que pueden transportarnos a un cambio de mes que nos recordará más bien al verano más profundo. No tendremos la sensación de otoño que deberíamos empezar a ver y que estamos viendo en la propia naturaleza. Este inicio de semana puede ser especialmente preocupante ante unos cambios que pueden llegar a ser los que nos marcarán de cerca en estas próximas jornadas. Esta semana la previsión del tiempo nos dará un respiro.

Alerta la AEMET del calor al inicio de semana

Este inicio de semana nos está dejando una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a unos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días de agosto en los que todo puede ser posible.

Vamos a ver llegar una situación que se complica por momentos y podría acabar generando más de una sorpresa. En especial cuando pasamos de unas temperaturas altas a un marcado descenso, es la época por excelencia de los resfriados que no podemos evitar.

Lo que nos estará esperando es un cambio que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial y sin duda alguna, se convertirá en un auténtico dolor de cabeza en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Los expertos de la AEMET pueden empezar a prepararnos para una semana en la que tendremos que ver llegar una novedad que nos sumergirá en lo peor de la temporada y lo hará de tal forma que tendremos que ver como el verano sigue un poco más.

Hasta 37 grados y noches tropicales antes del cambio de mes

37 grados y noches tropicales es la terrible previsión de un cambio de mes en el que esperaríamos ver llegar un otoño que parece que se alarga en el tiempo. Lo que nos espera es algo que realmente puede acabar de cambiarlo todo por completo en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el Cantábrico predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con probables precipitaciones débiles y dispersas. Durante la mañana, se esperan nubes bajas en otros puntos del tercio norte peninsular y del litoral mediterráneo que tenderán a desaparecer durante el resto del día, aunque podrán ser más persistentes en el Mediterráneo. Por la tarde, se formarán intervalos de nubes de evolución en el cuadrante nordeste, con probabilidad de dejar algún chubasco o tormenta aislada en entornos de montaña. En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en el resto. Son probables los bancos de niebla matinales en regiones del tercio norte peninsular y algunas brumas costeras en los litorales de Galicia y del Cantábrico. Se prevé una ligera presencia de calima en el sureste y en Alborán. Las temperaturas máximas descenderán en el Ebro, el entorno de la Ibérica, la Comunidad Valenciana y, de forma notable, en el Cantábrico oriental y los Pirineos occidentales; subirán ligeramente en el resto. Se podrán superar los 35 grados en el Guadalquivir y en puntos de la meseta sur. Las mínimas bajarán en el noroeste peninsular y subirán en el resto de la Península, Ceuta y Melilla. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los litorales mediterráneos y en zonas bajas de Andalucía. En los archipiélagos, se esperan pocos cambios en general».

Las alertas estarán activadas: «Descenso notable de las temperaturas máximas (más de 6 grados) en el entorno del Pirineo occidental y el Cantábrico oriental. Temperaturas altas en el valle del Guadalquivir. El viento soplará flojo en la Península y Baleares, con intervalos moderados en los litorales atlántico y cantábrico, el Ampurdán, el valle del Ebro, la meseta norte y algunas zonas de interior del tercio oriental. Predominarán las componentes norte y oeste, salvo en el Mediterráneo y el nordeste, donde lo hará la componente este. En Canarias, el alisio será moderado, con intervalos fuertes en zonas expuestas».