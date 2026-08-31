Hoy, 31 de agosto de 2026, la provincia se viste de nubes bajas con la posibilidad de lluvias débiles en el norte. Las brumas y nieblas matinales darán paso a un descenso notable de las temperaturas en el interior. El viento, inicialmente flojo, cambiará a componentes del norte y este a lo largo del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes pasajeras y ambiente fresco

El cielo se despereza lento, con un manto de nubes que dejará entrever algunos claros a lo largo de la jornada. A primera hora, las temperaturas rondarán los 15 grados, pero la sensación térmica podría hacer que sintamos un poco más de calor. Con un viento suave del norte avanzando a 10 km/h, el aire será fresco aunque nos espera un día cargado, ya que la humedad alcanzará picos del 90%.

Ya por la tarde, los termómetros subirán hasta los 25 grados, mientras el cielo se cubre ligeramente con más nubes, dando paso a la posibilidad de algunos chubascos. Aunque hay margen para la lluvia, tampoco se esperan torrenciales. Para cuando el sol se esconda tras el horizonte a las 20:48, la temperatura descenderá de nuevo, recordándonos que la noche llega y con ella, la frescura de los 15 grados.

Cielo gris y vientos fuertes en Baracaldo

El cielo gris y la brisa fresca nos advierten que el día traerá sorpresas en Baracaldo. Con un viento del norte que comienza a hacerse sentir y nubes que amenazan con romper, la mañana se presenta con temperaturas agradables que rondan los 16 grados, pero la probabilidad de lluvias asciende al 55%, haciendo que un paraguas sea casi un accesorio imprescindible.

A medida que la tarde avanza, el ambiente se tornará más inestable. Se esperan temperaturas que no superarán los 25 grados, pero el viento podría alcanzar rachas de hasta 60 km/h, dejando una sensación térmica de 15 grados. Si bien las nubes darán respiros, se recomienda salir bien abrigado y no dejar de lado un impermeable.

Guecho: ambiente fresco y cómodo hoy

El día amanece en Guecho con una temperatura mínima de 17°C, bajo un cielo parcialmente nublado que dejará espacio para que el sol asome a las 07:35. A lo largo de la mañana, la probabilidad de lluvias es del 20%, lo que sugiere que será una jornada mayormente seca, aunque será recomendable tener un paraguas a mano. La humedad, que alcanzará hasta un 85%, puede hacer que el ambiente se sienta un poco pesado.

A medida que avanzamos hacia la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 24°C, con cielos que tenderán a despejarse y una probabilidad de lluvia muy baja, tan solo del 5%. El viento del norte soplará a 15 km/h, por lo que la sensación térmica se mantendrá agradable. Con 13 horas de luz hasta la puesta de sol a las 20:48, se prevé un día fresco y cómodo, ideal para disfrutar al aire libre.

Santurce: cielos nublados y día estable

El tiempo se presentará con cielos parcialmente nublados a lo largo de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 24 grados. A pesar de que hay leves posibilidades de lluvia, la jornada será mayormente estable, con un viento suave que no interferirá en las actividades al aire libre.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo o para realizar las actividades cotidianas con calma. Aprovechar esta mañana y tarde amables puede ser una excelente manera de conectarse con el entorno y disfrutar del ambiente relajado.

Cielo nublado con posibles chubascos en Basauri

La jornada en Basauri comienza con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 15 grados. Aunque hay algo de probabilidad de lluvia durante la mañana, no se espera que sea significativa. A medida que avancen las horas, el cielo se irá cubriendo un poco más y la temperatura máxima puede alcanzar los 26 grados. Con un viento suave del norte, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente si planeas estar afuera por la tarde. Mantente atento a las nubes, pues podría llover en cualquier momento.