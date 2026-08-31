Las cabañuelas de Jorge Rey advierten sobre el final del verano: septiembre traerá lluvias, tormentas y tiempo más inestable

Septiembre traerá lluvias, tormentas y tiempo más inestable, Jorge Rey lanza una importante advertencia sobre el final del verano. Parecía el otro día cuando empezábamos esta etapa y ya la estamos terminando, el tiempo pasa tan rápidamente que no podemos dejar escapar este elemento que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Este mes de agosto se despide por completo, nos aleja de lo que sería habitual en estos días.

Lo hace de tal forma que tocará empezar a ver llegar un destacado cambio que podría convertirse en un problema para muchos. Esta previsión del tiempo de Jorge Rey no nos trae buenas noticias, sino más bien todo lo contrario. Septiembre parece que nos va a traer un brusco cambio de tiempo. Será mejor que tengamos en mente y a mano nuestra chaqueta de entretiempo porque vamos a tener que usarla antes de tiempo. Septiembre puede empezar de una forma que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener, será el momento de conocer lo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Jorge Rey se adelanta a todos y lanza una importante advertencia sobre el final del verano.

Advierten sobre el final del verano Jorge Rey y las cabañuelas

Las cabañuelas y Jorge Rey se adelantan a todo, el final de esta etapa puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Esta previsión del tiempo que se adelanta a todos no duda en lanzarnos una importante advertencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando. El tiempo nos sumergirá en lo peor de un cambio que parece que tardará un poco más de lo esperado, pero acabará llegando.

Este joven que en su día predijo la llegada de Filomena, no duda en lanzarnos una serie advertencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es hora de conocer qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que el tiempo será uno de los grandes protagonistas.

Septiembre traerá lluvias, tormentas y tiempo más inestable

Lluvias, tormentas y tiempo más inestable llega con fuerza, septiembre llega con fuerza y con un brusco cambio que nos alertará de lo que puede pasar en breve. Será mejor que nos empecemos a preparar para ver llegar estos días en los que el paraguas es el complemento necesario. La inestabilidad puede convertirse en un problema que va en aumento a medida que pasan las horas.

Este vídeo viral de la AEMET puede coincidir con una advertencia de la AEMET que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. De momento, estos expertos nos explican que: «Se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país por la presencia de las altas presiones. En la Península y Baleares, predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas. No obstante, los cielos estarán nubosos o cubiertos en Galicia y el Cantábrico, donde podrán dejar alguna precipitación débil. Los cielos también estarán nubosos durante la mañana en Alborán y en buena parte del tercio este peninsular, con probables precipitaciones débiles en el bajo Ebro y con tormenta en puntos del sureste; en estas zonas tenderán a abrirse claros durante la tarde. Por último, no se descartan chubascos o tormentas en la Ibérica sur o los Pirineos. En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en el resto.

Son probables los bancos de niebla matinales en los interiores de los tercios este y norte peninsular y en Mallorca; también son posibles las brumas costeras en el Estrecho y Alborán. Se prevé una ligera presencia de calima en el sureste y Baleares. Las temperaturas máximas subirán en el norte peninsular, descenderán en el sur y el este y se mantendrán sin cambios en el resto. Podrán superarse los 35 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste y, puntualmente, en el sur de Gran Canaria. Las mínimas subirán ligeramente o se mantendrán sin cambios en la Península. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los litorales mediterráneos, las depresiones del nordeste y las zonas bajas de Andalucía. Las temperaturas subirán en los archipiélagos».

Las alertas estarán activadas: «Probables rachas muy fuertes de viento en Canarias. El viento soplará flojo en la Península y Baleares, con intervalos moderados en los litorales, el Ebro, Baleares y la meseta norte. Será variable en el interior, del este en el Mediterráneo y el Cantábrico, y del oeste en el cuadrante suroccidental. En Canarias, soplará el alisio con intervalos fuertes y con probables rachas muy fuertes por la tarde».