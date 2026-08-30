La AEMET y Jorge Rey coinciden: así será el otoño en España, mucha lluvia y un calor que no da tregua

Así será el otoño en España, mucha lluvia y un calor que no da tregua, los expertos no dudan en lanzar esta advertencia con la que coinciden la AEMET y Jorge Rey. Esta nueva estación que tenemos a la vuelta de la esquina puede hacernos ver un importante cambio que podría acabar siendo el que nos acompañará en unos días de transformación. De estas altas temperaturas que dejamos atrás, vamos viendo un destacado cambio que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración.

El otoño parece que se transforma y lo hace de tal manera que tendremos que ir viendo llegar algunas novedades especiales que pueden acabar alejándonos de lo que esperaríamos de estos días. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que la rutina nos volverá a atrapar y lo hará de tal forma que tendremos que ver llegar un importante cambio de tendencia. El otoño llegará con mucha lluvia y un calor que no da tregua, sino más bien todo lo contrario. Jorge Rey y la AEMET no dudan en darnos algunos detalles de lo que está por llegar.

Coinciden Jorge Rey y la AEMET en esta previsión

Las Cabañuelas de Jorge Rey llevan semanas advirtiéndonos de lo que está por llegar con algunas novedades importantes que pueden llegar a ser claves. En especial en estas próximas semanas en las que realmente puede pasar lo inesperado.

Estos expertos no dudan en darnos algunas novedades que, sin duda alguna, acabarán de hacernos pensar en esta ropa de temporada que podremos empezar a ver desde otro punto de vista. Lo que nos estará esperando en estos días es una situación que puede marcar lo inesperado.

Es hora de conocer lo que pasará en unas jornadas en las que el tiempo acabará siendo uno de los grandes protagonistas de lo que está por llegar. Estaremos muy pendientes de este cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Llegan días para los que quizás no estamos preparados. Para después de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que el otoño parece que llegue a toda velocidad, de tal manera que tocará saber qué es lo que nos vamos a encontrar con él.

Así será el otoño en España, mucha lluvia y un calor que no da tregua

Un calor que no da tregua, así será el otoño en estos días en los que realmente cada gesto puede ser clave. Vamos a volver a enfrentarnos con el más temido de los elementos, ese calor intenso que acabará siendo el que nos acompañará en breve. Este vídeo viral no deja lugar a dudas, en unas jornadas en las que cada detalle cuenta.

De momento, la situación será muy diferente a estas lluvias que hacen que veamos un importante cambio de tendencia. Este tiempo que tenemos por delante, nada tiene que ver con el otoño, sino más bien todo lo contrario. Nos espera un importante cambio que deberemos afrontar en breve, pero antes, diremos adiós al mes de esta manera.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé que se mantenga una situación marcada por las altas presiones en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente un frente dejará a su paso cielos nubosos o cubiertos de oeste a este en Galicia y área cantábrica, con precipitaciones débiles, poco probables y dispersas en Galicia, y con una tendencia a quedar poco nuboso en la propia Galicia y Asturias. Asimismo, también se darán intervalos de nubosidad baja matinal, y por la tarde de nubes de evolución, en otras zonas del cuadrante noroeste y centro norte peninsular. También intervalos nubosos en el Estrecho y litorales del sureste peninsular. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos en el norte de las islas con baja probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa en La Palma y poco nuboso o despejado en el resto. Bancos de niebla matinales en zonas del tercio noroeste peninsular y alto Ebro, con posibles brumas costeras y presencia de calima en el Estrecho, Alborán y sureste peninsular. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en los archipiélagos, aumentando de forma entre ligera y moderada en la mayor parte de la Península. Únicamente se prevén descensos en el Cantábrico para el caso de las máximas y en el oeste de Galicia para las mínimas. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de Andalucía así como localmente en interiores del este peninsular, sin descartar Mallorca. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en litorales mediterráneos y puntos del Guadalquivir».

Las alertas estarán activadas: «Soplará moderado el viento de oeste en los litorales del norte de Galicia y Cantábrico y el alisio en Canarias, en este caso con intervalos fuertes en zonas expuestas. Viento flojo en el resto con intervalos moderados por la tarde en el Ebro, Baleares y litoral este peninsular, y predominando la componente oeste salvo en el Mediterráneo y nordeste peninsular donde lo harán las este y sur».